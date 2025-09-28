Un rinconcito de sol para luchar contra el alzhéimer en Ibiza

Un terreno en el que poder tener un huerto, cuidar un jardín y tener animales. Ese es el anhelo de la Asociación de familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ibiza y Formentera (Afaef), presidida por Rosa Sánchez.

«Una vez, una de nuestras pacientes llegó a uno de nuestros talleres con una caja grande cerrada. Al principio no nos dejaba ver, pero más tarde nos enseñó que traía pollitos». Sánchez cuenta esta anécdota como la que inspiró la idea. «Muchas de las personas a las que atendemos trabajaron en el campo durante su juventud. Sería fantástico tener ese espacio para trabajar con ellos un pequeño huerto y cuidar de animales», explica la presidenta de la asociación. Muchos otros, añade, «te cuentan cómo cultivar tomates, patatas, plantas aromáticas, y hasta cómo hacer hierbas ibicencas».

Sánchez también expresa su deseo de realizar alguno de los talleres y actividades que realizan actualmente en sus locales al aire libre. «Tenemos dos locales que son maravillosos, pero son interiores. Sería muy bonito poder hacer juegos y talleres al sol cuando hace buen tiempo e incluir en el planning de trabajo de los usuarios tareas como regar, recoger los huevos o dar de comer a las gallinas», comenta.

Rosa Sánchez. / J.A. RIERA

Por el momento este deseo es solo eso, un deseo. Aunque Sánchez declara disponer de buenas subvenciones y convenios, lamenta la forma en la que estas se reciben, y las finanzas de la asociación son una de las cuestiones que más preocupan. «Subvenciones tenemos, y muy buenas. Convenios tenemos, y muy buenos. Cuanto hemos tenido problemas de financiación lo he dicho, de la misma forma que también digo que las cantidades de ahora son buenas, pero el problema es las forma de cobrarlas. Hasta que recibimos el pago de la siguiente fase de la financiación, tenemos que acudir a entidades financieras para hacer frente al pago de nóminas, para que nos adelanten todas las subvenciones y después devolver el crédito una vez recibidas», aclara.

Afaef atiende actualmente a cerca de 120 personas, entre familiares y enfermos, en sus instalaciones de la calle de Isidor Macabich, en la que tienen dos locales, y también a domicilio. «Son menos de las que lo necesitan», recalca Sánchez, quien confirma que actualmente tienen lista de espera para atender a nuevos pacientes. «Tenemos a 38 personas en lista de espera. Sobre todo, en nuestros servicios a domicilio y los de aquellos que padecen la enfermedad en estados iniciales», lamenta Sánchez.

La presienta de la asociación explica que, generalmente, por cada paciente que entra en la asociación se atiende a dos personas más, los familiares. «Les ofrecemos atención psicológica, para apoyarles a nivel emocional, y también a nivel educativo, para que sepan cómo pueden ayudar al enfermo en casa y comprender las situaciones a las que se enfrentan», comenta.

Siete profesionales, entre psicólogos, terapeutas y auxiliares, trabajan día a día en la Asociación. Próximamente pretenden recuperar el programa respiro, una iniciativa que tiene como objetivo «dar un descanso» a las familias durante cuatro horas los sábados, para que puedan salir y despejarse. «Por falta de presupuesto tuvimos que dejar de hacer este servicio, pero pronto lo recuperaremos y con esto deseamos que la lista de espera mejore», explica Sánchez.

Congreso Nacional

La Confederación Española del Alzhéimer (Ceafa) organiza, junto con la Afaef, el XIII Congreso Nacional del Alzhéimer y XV Congreso Iberoamericano del Alzhéimer, una cita que tendrá lugar del 5 al 8 de noviembre en el Recinto Ferial de Ibiza. Bajo el lema ‘Rompiendo Fronteras’, el congreso «se convertirá en un polo de conocimiento e intercambio en el que participarán familiares, voluntarios y profesionales que tendrán la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias», según explica Ceafa en un comunicado publicado en su página web.

Sánchez, que desde hace cinco años es también presidenta de la Federación Balear de Asociaciones de Alzhéimer, destaca el proceso de elección de Ibiza como sede del Congreso. «Como presidenta de la federación, estuvimos trabajando muy duro con el equipo y junto al Consell de Ibiza para conseguir traer a la isla el Congreso», explica Sánchez. Más de 500 personas de diferentes países se reunirán en este Congreso, en el que participarán también importantes organizaciones internacionales como Alzheimer Europa y Alzheimers’ Disease International (ADI).

Antes de la realización de dichos congresos, Afaef celebrará una cena benéfica el 3 de octubre a las 20.30 horas en el hotel Grand Palladium. En esta, Sánchez presentará el nuevo taller que organiza la asociación, en el que participan tanto pacientes como voluntarios y los propios familiares y que, en palabras de Sánchez, «es un taller muy bonito».