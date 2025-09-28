Los mayores de Ibiza celebran su día con una jornada de unión, emoción y compromiso comunitario

La Asociación de Personas Mayores de Ibiza, l’Esplai, celebró este sábado la festividad de su patrón, San Vicente de Paúl, en un encuentro que combinó solemnidad, fraternidad y reconocimiento social. La cita reunió a socios, representantes institucionales y dirigentes del movimiento asociativo de la isla, consolidándose como una de las celebraciones más destacadas del calendario de las personas mayores de Ibiza.

La jornada comenzó en la Parroquia de Santa Cruz, donde el obispo de Ibiza, monseñor Vicente Ribas Prats, ofició una misa solemne. El templo se llenó de fieles y socios de la entidad, acompañados por un coro integrado en gran parte por miembros de l’Esplai, que aportó calidez a la ceremonia. Durante la homilía se subrayó el legado solidario del santo.

Posteriormente, los asistentes se trasladaron al restaurante Es Cruce, en Sant Rafel, para compartir un almuerzo de confraternidad. Antes de la comida, la nueva presidenta de l’Esplai, María Balbina Palau López, ofreció un discurso de bienvenida en el que agradeció el apoyo recibido, anunció proyectos inmediatos y presentó a la renovada Junta Directiva. Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo y marcaron el inicio de una nueva etapa para la asociación.

María Balbina Palau, presidenta de la Asociación de MAyores de Ibiza / Esplai

El almuerzo estuvo amenizado con un sorteo de obsequios gracias a la colaboración de firmas locales como Marí Mayans, Bodegas Ca’n Rich, Mel de Can Marí y Forn Es Blat, que aportaron productos típicos de la isla, fortaleciendo el vínculo entre el tejido social y empresarial.

Entre los asistentes destacó la presencia de la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado, así como de los presidentes y representantes de los 14 clubs de mayores de la isla y de la Federación insular.

Más allá del aspecto festivo, la celebración simbolizó el compromiso de l’Esplai con la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y con el fortalecimiento de los lazos comunitarios.