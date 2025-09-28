Los problemas que se siguen produciendo en la ITV de Ibiza, que parece que nunca puede tener un funcionamiento eficaz y normal. En el último pleno del Consell, el conseller Mariano Juan detalló que una persona había llegado a bloquear 700 citas para cobrar por ellas y estafar a los usuarios y que el nivel de absentismo es tan alto que algunos meses no se presenta la mitad de los conductores.

Llama la atención

Que después de años de despilfarro de agua de un acuífero en un aparcamiento subterráneo, Vila reutilice toneladas que se vertían a la red. Tras las obras llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Ibiza, 60.000 metros cúbicos se aprovecharán al año para la limpieza viaria de la ciudad, de los 200.000 que cada día iban al alcantarillado. Una segunda fase permitirá recuperar todo el caudal.

Lo mucho que ha dado de sí la visita del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo esta semana a Formentera para hablar de inmigración. Sus propuestas y, sobre todo, la que lanzó de que a la hora de admitir a inmigrantes se tenga en cuenta su «cercanía cultural», han sido comentadas en medios de comunicación de toda España, han sido muy contestadas y el viernes protagonizaron el pleno de Formentera.