Un juzgado de Ibiza anula una hipoteca con IRPH y obliga a un banco a devolver lo cobrado de más
La sentencia se produce a las puertas de que el Tribunal Supremo se pronuncie de manera definitiva sobre este índice hipotecario
Efe
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ibiza ha declarado nula por abusiva una cláusula hipotecaria referenciada al IRPH por falta de transparencia, condenando a la entidad bancaria a recalcular el préstamo y devolver al cliente todas las cantidades cobradas de más, con intereses y costas. La resolución, fechada el 1 de septiembre, se produce apenas unos días antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie de manera definitiva sobre este índice hipotecario, que afecta a alrededor de un millón de contratos en España.
La sentencia considera que el consumidor nunca recibió la información necesaria para comprender el alcance económico del IRPH, por lo que la cláusula incumple los requisitos de transparencia exigidos por la normativa europea de protección de los consumidores y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El fallo obliga a la entidad a eliminar el IRPH del contrato, recalcular la hipoteca sin aplicar este índice y reintegrar las cantidades abonadas en exceso.
El caso ha sido defendido por el despacho Martínez Blanco Abogados, que ya participó en dos cuestiones prejudiciales sobre el IRPH ante el TJUE. Su socio director, Norberto José Martínez Blanco, ha calificado el pronunciamiento como un “punto de inflexión histórico”, y asegura que “la Justicia cada vez más está del lado de los consumidores” y que el Supremo “no puede darle la espalda ni al Tribunal Europeo ni a miles de familias que llevan años pagando de más de forma abusiva”.
Más estable que el Euríbor
El pronunciamiento del alto tribunal español es esperado con gran expectación, ya que, tras la sentencia del TJUE en diciembre de 2024, quedó establecido que las cláusulas IRPH pueden ser abusivas si no se comercializaron con transparencia, pese a tratarse de un índice oficial.
Según asociaciones de consumidores como Asufín, este índice se presentó como más estable que el Euríbor, pero en la práctica supuso un sobrecoste sistemático de entre 200 y 300 euros al mes en las hipotecas, lo que podría obligar a la banca a afrontar devoluciones por un valor cercano a los 16.000 millones de euros.
- A esta hora podrás ver en el puerto de Ibiza los supercoches de la Gumball 2025
- Mazazo policial a los 'Spiderman' de la cocaína que operaban en Ibiza
- Michaela Rose, el yate con 'jet' privado usado en declaraciones fiscales para deducir pérdidas en EEUU, llega a Ibiza
- Todos los detalles del espectáculo de globos Ibiza Balloon Festival 2025 que arranca este viernes
- Más de cinco horas para extinguir el incendio en Cala de Bou que ha quemado tres hectáreas de terreno y cuatro barcos
- Una veintena de opositores de Ibiza no llega al examen por la cancelación de su vuelo a Palma
- Los superdeportivos del rally Gumball 3000 hacen vibrar el puerto de Ibiza
- Atropellan con un patinete y roban el móvil a una señora mayor en pleno centro de Ibiza