Los globos iluminan la noche de Sant Antoni

Un espectáculo de globos iluminados puso el broche anoche al ‘Ibiza Night Glow’, la gran fiesta del encuentro de globos aerostáticos Ibiza Balloon Festival, que se celebra en la isla durante todo este fin de semana. Tras el segundo vuelo de las ocho naves participantes, que tuvo lugar por la mañana, por la tarde comenzó una fiesta en la zona de ses Variades con música, actividades para toda la familia y food trucks, que siguió con un número de acrobacias a cargo de Acrobati-k, antes del espectáculo de globos iluminados al ritmo que pinchaban los djs de La Movida.

El vuelo de la jornada del sábado. / Fotos de The pure ibiza, vbpphotography/Nacho Mazza

El Ibiza Balloon Festival, con el que colabora Fomento del Turismo de Ibiza, celebra este domingo su última jornada. Como en los días anteriores, los participantes se reunirán a primera hora para decidir el punto de partida y desde allí haran un recorrido dirigido por Ibiza en Globo, como conocedor del terreno. El acto de clausura tendrá lugar en el hotel Aguas de Ibiza al mediodía. Como afirmó el organizador y product manager de Enioy Ibiza Activities, Abel García, en la presentación: «Nuestra isla es increíble. Este festival demuestra que, trabajando juntos, podemos crear experiencias únicas que nos llenen de orgullo y que muestren al mundo la verdadera esencia de Ibiza. Más que un evento, esto es una gran familia».