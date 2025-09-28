Pisos de estudiantes de Ibiza en la Península: suben los precios y la competencia

La juventud es plenamente consciente de las dificultades habitacionales que tendrá en un futuro cuando llegue el momento de emanciparse. A la vez, los universitarios de Ibiza, como los de otros territorios, ya viven un ensayo en este sentido, puesto que también están notando en los últimos años un aumento de los precios de alquiler de los pisos de estudiantes en las comunidades autónomas a las que se desplazan para continuar su formación.

Algunos aprovechan los meses de verano para trabajar, pero los gastos que implica ir a la Península a formarse en la universidad son tan elevados que lo que ganan durante la temporada dura unos pocos meses. Por eso el apoyo familiar resulta clave. Y es que a la matrícula, los desplazamientos y los gastos del día a día se suma el factor vivienda o la residencia o colegio mayor.

Laia Prohens es estudiante de Medicina en Valencia. / L.P.

"Por lo que veo, la mayoría de estudiantes tienen experiencias complicadas. Les cuesta encontrar pisos que estén en buen estado y, cuando los encuentran, los precios son elevados", resume Sara Tur, estudiante ibicenca de Arquitectura en Girona. En su caso, no considera que el alquiler que está pagando (lleva tres años en el mismo piso) sea "especialmente caro comparado con los precios actuales". "Aunque el precio ha ido subiendo progresivamente, todavía me parece razonable en relación con el mercado actual. Ahora bien, si tuviera que buscar otro sitio con las mismas condiciones, seguramente me costaría encontrarlo a un precio similar", matiza.

No reside en la ciudad porque el campus está en las afueras y Tur optó por vivir cerca de la facultad. Además, en esa zona la vivienda es algo más barata que en el centro. Comparte piso con otras dos personas y pagan 350 euros cada una.

Dídac Ferrer estudia Diseño Gráfico e Industrial en Barcelona y hasta el 19 de septiembre no consiguió piso, tras una ardua búsqueda con dos amigos ibicencos para este curso. Podrán entrar en el inmueble en octubre. Mientras tanto, están en casa de otros amigos. Ferrer reconoce que esta situación les ha generado mucho estrés.

Pago en metálico

"Nos ha costado muchísimo, hay tanta gente buscando... Siempre hay gente que llega antes y paga porque vive más cerca de la ciudad y pueden presentarse a pagar en metálico, algo que están pidiendo muchas veces este año", relata Ferrer.

El año pasado, en su piso los tres estudiantes pagaban un total de 1.466 euros, gastos aparte. "Esto, para el mercado de Barcelona, está muy bien de precio. Tenemos amigos que nos han dicho lo que están pagando o que nos han propuesto entrar en sus pisos, pero estamos hablando de unos 600 euros por cabeza más gastos. Es algo impensable".

A Ferrer y sus compañeros les hubiese gustado renovar en el inmueble en el que se alojaban el curso pasado, pero cuenta que hace poco descubrieron "por qué no fue posible": "Lo hemos visto anunciado en Idealista por 150 euros más al mes".

Para Vicent Palerm Bonet, este es el quinto año en Madrid, donde se ha graduado en Psicología y donde ahora está empezando a cursar un máster de Metodología. Él paga 450 euros al mes (luz, gas y agua aparte) en un piso compartido con dos amigos. "Me parece excesivo teniendo en cuenta que estoy en un piso sin reformar y compartiéndolo. Este año hemos tenido muchas averías debido a la antigüedad de la vivienda y el tamaño no es que sea generoso", señala.

Sara Tur es estudiante de Arquitectura en Girona. / S.T.

Aunque los precios siempre son más elevados en las grandes ciudades, estudiantes de otras zonas también han notado un encarecimiento del alquiler. "Cuando llegué a Girona, la situación en la ciudad estaba bien, no tenía los precios de Madrid o Barcelona, pero en los últimos dos o tres años se ha vuelto una ciudad muy turística a través del ciclismo y los precios se han disparado", observa Tur, que vive en las afueras, ya cerca de Barcelona. Ella se alojó el primer año en una residencia: "Costaba alrededor 850 euros al mes, si no recuerdo mal". Dicho precio no incluía ninguna de las tres comidas. "Pagaba un montón para lo que era y las habitaciones eran la mínima expresión, pero se trataba de conocer gente y vivir la experiencia. Después, cuando tuve grupito, me fui a vivir con ellos. Lo típico", explica.

Señala que, al margen de los precios, "a veces por el hecho de ser estudiantes ya te miran un poco mal, sobre todo si eres chico".

Fondos de inversión

Laia Prohens estudia sexto de Medicina en Valencia y el primer y segundo curso lo pasó en una residencia, lo que considera que es "la mejor opción cuando te mudas a una ciudad nueva y buscas hacer amigos". Eso sí, costaba aproximadamente 900 euros al mes el primer año y 950 el segundo (sin incluir la cena). Al tercer año, se marchó a un piso con unas amigas. "Diría que cada año es más complicado buscar piso". Lamenta que en grandes plataformas lo que suele encontrarse son "pisos bastante malos a precios desorbitados". Lo ha notado sobre todo este año, cuando, buscando alojamiento para ella y sus tres compañeras, ha llegado a ver "pisos de 2.000 euros al mes en zonas no universitarias y que no estaban equipados para lo que debería ser un piso de ese precio". 500 euros por cada habitación, gastos aparte. "La tendencia es aumentar cada vez más", afirma.

Recuerda que se topaba con anuncios de pisos en muy buenas condiciones para cuatro personas por 1.300-1.500 euros al mes, en algún caso incluso por 1.200.

¿Y en qué estado se alquilan los pisos de estudiantes que ha visitado Prohens? ¿Y en los que ha residido? "Yo he tenido bastante suerte y sí que he estado en buenos pisos. Ahora bien, al final no dejan de ser pisos reformados de forma barata. Igual tú los ves muy blanquitos, pero a los dos meses un cajón ya está roto, por poner un ejemplo".

Vicent Palerm es graduado en Psicología y estudia un máster en Madrid. / V.P.

Para este curso, ella y sus tres compañeras se han cambiado de piso. Querían renovar en el que estaban, pero explica que finalmente decidieron buscar una alternativa porque querían subirles el precio de 1.700 a 1.900 y cobrarles, un año más, los gastos de inmobiliaria. A pesar de que esto, según la legislación actual, debe correr a cargo de la propiedad. "Había inmobiliaria de por medio y un fondo de inversión detrás. Se nota la diferencia con respecto a cuando tienes trato directo con el dueño". Prohens apunta a que, al fin y al cabo, este fondo tenía la sartén por el mango, ya que "ese piso lo acabarán alquilando otras personas", y si se trata de estudiantes, la propiedad sabe que hay varios padres detrás, por lo que, sumados, tienen capacidad para pagar subidas de precio. En todo caso, ellas, ante el cambio de condiciones, prefirieron buscar otra opción.

Han encontrado uno en el que pagan 1.600 en total más gastos, en el que Prohens ya había residido con otras amigas, por lo que ya conocía al propietario. Están satisfechas.

Prohens cuenta que conoce algún caso próximo en el que los estudiantes siempre han estado en el mismo piso y en el que el precio, más o menos, se ha mantenido.

Palerm critica que es habitual encontrar pisos "malísimos con precios elevados". "Y muchas inmobiliarias, por mucho que ahora sea ilegal, piden meses de honorarios, solo que ahora lo detallan como otro concepto", lamenta.

Otro joven ibicenco ha comenzado a estudiar Farmacia en Barcelona. Ha estado trabajando este verano y lo que ha ganado lo destinará a gastos del día a día, a lo que no es alojamiento o comida. "Por suerte, la habitación, la comida y la matrícula me la pueden pagar mis padres. Comparto piso, somos cuatro personas en total. No he ido a residencia o colegio mayor principalmente por el precio. La mayoría de la gente de mi alrededor que va allí paga más de 700 euros al mes por una habitación individual, y eso sin contar la pensión".

En su piso, ubicado en el barrio del Eixample, pagan unos 400 euros por cabeza. "Si tenemos en cuenta la economía de la gente, de una familia de clase media, sí que lo considero un poco elevado, porque cuatrocientos euros al mes ya es casi una cuarta parte de muchos salarios, pero por la ciudad y la zona que es, no es muy caro".