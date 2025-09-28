Daniel Ramón, presidente de la Associació Pitiüsa de l’Empresa Familiar: «Un mal endémico de Ibiza es que hay mucha empresa pirata»

¿Cómo nace la asociación y cuáles son sus objetivos?

De hablar con empresarios y la Cámara de Comercio, y de la necesidad de tener un foro en el que las empresas familiares puedan formarse y asesorarse. El hándicap principal de la empresa familiar es la sucesión, el relevo generacional. Y aquí, en Ibiza, la gran mayoría de las empresas son familiares.

¿Cuáles son los problemas con los que se encuentra una empresa familiar en la sucesión?

El problema es que se mezcla familia, empresa y propiedad de unos activos. Por una parte, si se trata de la primera generación, de los fundadores, lógicamente después de toda una vida sacando adelante un negocio les hace ilusión que sus hijos continúen. Pero en muchos casos eso de ser empresario no va en el ADN. Es un trabajo muy absorbente. En muchos casos, la segunda generación no quiere, no puede o no está formada, o el fundador sí que quiere pasárselo a sus hijos, pero no suelta el testigo. Muchas veces la empresa es su hobby y retirarse es como quedarse sin nada que hacer. Ahí entran los protocolos familiares.

¿Puede explicarlo?

Cuando hablamos de estas cosas, pienso que se tiene que hacer siempre con un profesional que te ayude. Hay consultores de empresa familiar que se dedican a esto. Se trata de captar las inquietudes y necesidades de una generación y la siguiente e intentar cuadrarlas para que todo salga bien y haya unas reglas de juego. De manera que cada empresa y familia elija las suyas. Y hace falta formación. En el foro que celebramos la semana pasada [I Foro de la Sucesión en el Comercio Minorista y la Empresa Familiar], la experta en empresa familiar que intervino [Nuria Lasheras] recomendó unos cinco años entre que la siguiente generación empieza a trabajar en la empresa familiar hasta que ya está preparada para dirigirla. Eso, teniendo en cuenta que ya tengas una formación quizás universitaria o académica previa. Yo diría que estoy de acuerdo. Cinco años, sí... Entre tres y siete años, diría.

Ramón durante la entrevista. / J.A. Riera / Juan Antonio Riera

Una de las consecuencias de que no se consiga relevo generacional es que muchas empresas familiares pueden acabar vendiéndose a...

Sí, a fondos.

¿De qué manera cree que esto está transformando las ciudades y el tejido empresarial?

A todos nos ha pasado que vamos por la calle en Madrid, Valencia o incluso Berlín y vemos las mismas marcas, las mismas tiendas, las mismas... Al final, las grandes cadenas son las que pueden pagar los alquileres que piden en primera línea de calle, y al pequeño comercio en este sentido, le cuesta. Tienes que especializarte mucho, cuidar muy bien al cliente. Crear un negocio nuevo es muy duro y te tiene que gustar mucho, por eso es una lástima que negocios que realmente están funcionando no continúen por falta de relevo generacional.

Decía que los precios de los alquileres de locales también han aumentado.

Han subido una barbaridad. Es una cosa que, bueno… es oferta y demanda. Y si quieres estar bien situado en Ibiza...

Es decir, en el centro de Vila, ¿cuánto puede valer al mes un local a pie de calle?

Depende de la calle, pero en una principal un local puede llegar a costar 10.000 euros al mes. Es un poco extraño que haya tantos locales vacíos en segundas líneas, es decir, en calles que no son principales, que no son las más comerciales, y que en primeras líneas valgan esto.

¿A qué lo atribuye?

Pues quizás piden demasiado de alquiler o demasiadas garantías, también porque el dueño habrá tenido alguna mala experiencia, como pasa con los pisos, en la que le han dejado de pagar durante un año y hasta que ha podido recuperar llaves... Al final esa gente dice: prefiero tenerlo cerrado a que me vuelva a pasar esto. Así que piden unas garantías que una persona que comienza o un negocio pequeño no pueden asumir.

¿Cree que hay un componente generacional en la falta de relevo? Ahora el trabajo no ocupa una parte tan central de las vidas de los jóvenes.

Sí, antes el trabajo formaba parte de tu vida de una manera… Después de la familia, quizás era lo más importante. Las generaciones actuales quieren tener más tiempo libre, poder viajar, tener más tiempo de ocio. Y no está mal, lo que pasa es que yo creo que se puede compaginar. Al final se trata de encontrar algo que te guste, que realmente te llene.

¿Cómo ve la propuesta del Gobierno central de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales?

En la pequeña y mediana empresa, muy mal, porque afectaría principalmente a las pequeñas. No es lo mismo una empresa que tiene 200 empleados y que podrá reorganizar los turnos para cubrir todo el trabajo que tiene, que una con cuatro, que si tiene que reducir la jornada de sus empleados... una de dos: reduce el tiempo de apertura o tiene que contratar a otro empleado. Teniendo en cuenta que hoy en día las cosas no son muy boyantes, si esto no va acompañado de alguna medida que compense… Desde nuestro punto de vista, no ha habido ningún debate. Ha sido mucho de imponer.

Pero no ha salido adelante en el Congreso.

Es que los catalanes [Junts] han tenido mucha presión, porque en Cataluña hay mucha pequeña y mediana empresa, sobre todo familiar, y les hicieron ver que era inviable aplicar eso si no iba junto con unas medidas de productividad o que pudiesen compensar esto. Estamos en pleno empleo. ¿Tiene sentido hacer esto cuando a las empresas nos cuesta la vida completar las plantillas? Seguramente los sindicatos tienen otra visión.

He oído a sindicalistas explicar que esta jornada ya existe en algunos sectores y que de alguna manera la reducción serviría para igualarlos a todos. Que si en un sector ha resultado viable, puede serlo en el resto.

Sobre todo depende del tamaño de la empresa. Aplicar esto sin ninguna compensación de ningún tipo...

¿A nivel fiscal?

Bueno, o fiscal u otra cosa. Habría que discutir con cada sector qué es lo que más le interesa. No es lo mismo un comercio que un hotel o una fábrica de Barcelona. Cada empresa tendría que ver en qué le afecta. Pero sería un castigo para la pequeña y mediana empresa. Le quitaría mucha competitividad frente a la grande. Creo que no se lo han pensado bien, porque si realmente eres un gobierno de izquierdas, lo que tienes que intentar hacer es apoyar a la pequeña y mediana empresa, no a las grandes. Y lo que haría sería totalmente lo contrario. Y si finalmente decides aplicar la reducción solo en las grandes empresas, que también hubo quien lo dijo...

Que igual se lo podrían permitir, quería decir eso, ¿no?

Sí. Pues bien, en ese caso también estás perjudicando a las pequeñas, porque aún nos costaría más encontrar trabajadores. Si tienes que buscar personal en un mercado en el que hay empresas que te hacen trabajar 37 horas y media y tú necesitas que trabajen 40, estás igual de mal.

Patronales de la oferta complementaria dicen que el turista gasta básicamente en alojamiento y en algún local de moda, pero que ya no hay tanto consumo en los negocios pequeños como consecuencia del encarecimiento de Ibiza como destino, que hace que la gente venga pocos días y concentre su gasto, ya que no tiene días suficientes para pasear por la isla e ir gastando aleatoriamente. Hoteles y discotecas han estado en el foco de este debate.

Creo que parte de razón tienen. Nos estamos quedando sin turismo familiar, porque al encarecer, principalmente, los hoteles… A ver, encarecerlos no porque sí. Ha habido una inversión hotelera muy importante para mejorar los establecimientos, y tienes que subir los precios, evidentemente. Pero se tendría que intentar conservar el turismo familiar, por lo menos en algunas zonas. Ibiza es que lo tiene todo y se tiene que hacer un poco de pedagogía de que en Ibiza no todo es tan caro. Salen muchas noticias de gente que en redes sociales se pone a publicar cuentas que son barbaridades. Pero los que somos de Ibiza sabemos de sitios en los que se puede comer perfectamente bien a un precio muy razonable.

¿Habrá una parte de la oferta complementaria que no sobrevivirá a estos cambios?

Quiero pensar que la de toda la vida y en la que el concepto y la relación calidad-precio es buena, sobrevivirá. Pienso, y esto es una opinión personal mía, que no se tendría que dejar abrir más negocios de temporada en Ibiza. No sé de qué manera tendríamos que hacer que, si abres más de diez meses al año, tengas unos beneficios. No puede ser que tengamos una isla saturada cuatro meses al año y que quizás durante cuatro meses de invierno no haya casi ni los servicios que la gente que vive aquí tendría que tener para estar bien. Soy de la idea de que está muy bien que se abran cosas nuevas y que haya inversión, pero se tendría que tener más en cuenta que estas aperturas fuesen de nueve-diez meses al año, para que la gente de aquí se pueda beneficiar. Ya tenemos demasiados establecimientos que abren cuatro o cinco meses al año y es una manera de saturar un poco más la isla.

¿Hay mucho intrusismo en la empresa?

Mucho. Gente que no está dada de alta en nada. En los últimos años parece que ya se está empezando a ver algún efecto positivo en todo lo que son inspecciones y demás, pero un mal endémico de Ibiza desde hace muchísimos años es que hay mucha empresa pirata y mucha gente trabajando sin pagar ningún impuesto, que es de lo que siempre nos quejamos a las instituciones. Está muy bien que inspeccionen a quienes están abiertos a pie de calle y con todo en regla, para comprobar que lo hacemos bien, pero hay que destinar más recursos a los que no tienen nada en regla y no salen en ningún listado de la Seguridad Social o Hacienda. Todos somos conscientes de que hay por todo: en restauración, comercio, alojamiento... Últimamente se ha hecho mucho trabajo y todavía queda mucho por hacer.