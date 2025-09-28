Condenados tras salir de Ibiza con un velero a por 5.000 kilos de droga

La Audiencia Nacional ha dictado sentencia firme contra dos hombres detenidos en el marco de una operación internacional contra el narcotráfico que tuvo en Ibiza su punto de partida.

Los acusados, un ciudadano español y otro argentino, zarparon desde la isla pitiusa a finales de septiembre de 2024 a bordo de un velero con pabellón polaco y con destino a las costas de Argelia, donde cargaron en alta mar casi cinco toneladas de hachís destinadas a su distribución en España.

El fallo, publicado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, impone a ambos acusados cuatro años y medio de prisión por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que no causan grave daño a la salud, así como un tal de cuatro multas , dos por delincuente y de 9,5 millones de euros cada una, con quince días de responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago.

Según la sentencia, los acusados partieron del puerto de Ibiza rumbo al norte de África a bordo de un velero. A unas 16 millas de la ciudad argelina de Orán, recibieron la carga desde varias embarcaciones semirrígidas que se acercaron al punto de encuentro en alta mar. En el interior de la nave se estibaron 4.975 kilos de hachís, valorados en más de 9,2 millones de euros.

Vigilancia Aduanera

La operación fue seguida por Vigilancia Aduanera. Tras solicitar sin éxito permiso a las autoridades polacas para inspeccionar el barco, el patrullero ‘Arao’ procedió a interceptar el velero el 1 de octubre en aguas internacionales.

El abordaje reveló a simple vista numerosos fardos en cubierta, lo que confirmó las sospechas. Tras la incautación, el velero fue trasladado hasta el puerto de Cartagena, donde se efectuó un registro exhaustivo. Allí se certificó el hallazgo de los casi cinco mil kilos de hachís, empaquetados y listos para ser introducidos en territorio español.

La embarcación, matriculada en Polonia a nombre de un tercero que no compareció en el procedimiento, ha sido objeto de una pieza separada para su venta anticipada. El tribunal acordó además el comiso de la nave, conforme al artículo 374 del Código Penal.

Durante la vista oral, celebrada en la Audiencia Nacional, el Ministerio Fiscal y las defensas alcanzaron un acuerdo de conformidad. Los acusados reconocieron los hechos y aceptaron la calificación jurídica: delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas de notoria importancia, con la agravante de utilizar una embarcación y por la cantidad de sustancia transportada.

La magistrada Ana Mercedes del Molino Romera dictó sentencia en el mismo acto, al estimar ajustadas las penas propuestas por el fiscal. El fallo es firme, dado que las partes expresaron su intención de no recurrir.

Otros 2.500 kilos en Ibiza

Cabe mencionar que este mismo verano se produjo otra gran operación contra el tráfico de hachís en el puerto de Ibiza. El pasado 17 de julio, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil detuvieron al conductor de un camión, un hombre de 54 años que transportaba 2.500 kilos de esta droga.

La mercancía se encontraba oculta en la caja del vehículo cuando iba a embarcar en un ferri. La interceptación se produjo durante un control aleatorio, cuando los agentes inspeccionaron un camión frigorífico que ultimaba los preparativos para embarcar rumbo a Valencia.