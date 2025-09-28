El comisario de la Policía Nacional se reúne con residentes extranjeros en Ibiza para derribar muros

El comisario de la Policía Nacional de Ibiza, Manuel Hernández, y agentes de la Unidad de Participación Ciudadana se han reunido con un nutrido grupo de representantes de asociaciones y comunidades de residentes extranjeros en la isla de nacionalidades italiana, argentina, brasileña, ucraniana, rumana, ecuatoriana o colombiana.

La idea de estos encuentros, mediados a través de la asociación de empresarios y emprendedores extranjeros de Baleares (Ae4Baleares) e incardinados dentro del plan 'Colectivos Ciudadanos' para la prevención de los delitos de odio de la Policía Nacional, es "acercar la institución policial a otras nacionalidades, crear redes de contacto, y rebajar los prejuicios negativos que puedan presentar algunas personas por experiencias previas con cuerpos policiales en sus lugares de origen", según informa la Policía.

Durante la primera parte del encuentro, el comisario abordó la implantación de los derechos humanos en la Policía Nacional, así como los mecanismos existentes que garantizan su cumplimiento.

Delitos de odio

Posteriormente, desde Participación Ciudadana se trató la cuestión de los delitos de odio y otras formas de discriminación, cuestiones relacionadas con el deporte infantil, juvenil y determinadas actitudes en los campos de fútbol que se deben prevenir y evitar.

Además, los participantes mantuvieron una entrevista informativa con agentes pertenecientes a los grupos de tramitación de documentación en la que los residentes extranjeros pudieron resolver todas sus dudas.

Por último, se mostró a las presentes la web de la asociación Ae4Baleares que presenta enlaces directos a páginas de Policía Nacional para obtener información sobre diferentes trámites. "El principal objetivo de este encuentro es que los asistentes transmitan todos estos asuntos a sus asociados, allegados o personas a las que crean que les puede resultar de utilidad", concluye el cuerpo.