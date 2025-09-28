Can Misses pierde una oncóloga y busca contratar cuatro más

Una de las oncólogas del Hospital Can Misses abandona el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Así lo afirman varios pacientes a este diario, una marcha que ha confirmado el Servei Balear de Salut. Aseguran que la especialista se va del servicio de Oncología del hospital público de la isla por cuestiones personales. La renuncia será efectiva a partir del 1 de noviembre, según ha comunicado la oncóloga a sus superiores.

Así, con el abandono de esta médica el servicio se queda con tres especialistas en una plantilla, sobre el papel, de cinco oncólogos. Una situación que preocupa a los enfermos, que recuerdan las malas temporadas que ha vivido el servicio en los últimos años, cuando llegó a quedarse con un único experto en cáncer para atender a toda la población de las Pitiusas.

Desde Salud llaman a la calma y destacan que la situación no es, ni por asomo, similar. Además, insisten en que los motivos de la marcha de la especialista no tiene nada que ver con los abandonos de aquellos momentos. «Tener tres oncólogos deja Can Misses en una situación mucho mejor que en 2023, cuando había únicamente un médico», comentan desde el Servei. De la misma manera, señalan que la «capacidad asistencial del servicio no se va a resentir».

Ahora mismo la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera está buscando especialistas en Oncología para sustituir a esta doctora. Pero también quiere contratar a otros tres más. Es decir, que Can Misses tiene la intención de contratar a cuatro oncólogos, si los encuentra. En realidad, en un primer momento buscaría únicamente dos: sustituir a la especialista que se marcha en noviembre y fichar a otro más para completar la plantilla, que es de cinco facultativos.

Sin embargo, hace ya un tiempo la conselleria balear de Salud autorizó a la gerencia del Hospital Can Misses a contar con un especialista más, es decir, seis, por encima de la plantilla oficial. Ahora, además, según detallan desde el Ib-Salut, se ha autorizado una nueva contratación, es decir, que Can Misses podrá contar con siete médicos en el servicio de Oncología, si así lo quiere y si puede contratarlos. Desde la gerencia ya han comunicado a la conselleria que su intención es, en cuanto sea posible, contar con siete oncólogos.

Salud confía en poder contratar a estos cuatro especialistas, visto el ritmo de contrataciones que lleva en los últimos meses. Algo que, explican, se debe tanto a la reputación que tiene el hospital ibicenco como al extra económico que suponen las plazas de difícil cobertura, premiadas con más de 1.600 euros más al mes. «Esto ha agilizado las contrataciones y está facilitando que lleguen nuevos profesionales al Área de Salud pitiusa», comentan desde el Ib-Salut.

El objetivo del gerente del área sanitaria, Enrique Garcerán, es «tener la plantilla del servicio de Oncología en máximos». Está convencido, además, de que las posibilidades de captación de estos cuatro especialistas (los dos que faltan para completar la plantilla y los dos extras) son reales.