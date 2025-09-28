Cambio de tiempo en Ibiza: la Aemet advierte de lluvias intensas para el inicio de esta semana
Los meteorólogos han activado la alerta amarilla para este lunes
El otoño llega a Ibiza haciéndose notar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la posibilidad de lluvias intensas en las Pitiusas para este lunes y martes. Los meteorólogos han activado el aviso amarillo en Ibiza y Formentera, donde podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.
La alerta se iniciará a las 3 horas del lunes y se mantendrá activa hasta las 23.59 horas. No obstante, la Aemet informa de que los chubascos se mantendrán hasta el miércoles por la mañana en todas las Baleares, "a priori en Ibiza y Formentera".
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que esta semana del 29 de septiembre al 5 de octubre vendrá marcada por temperaturas inferiores a las habituales para esta época del año. En las Pitiusas, las temperaturas mínimas bajarán ligeramente situándose en los 15 grados. Las máximas se mantendrán en 26 grados.
- A esta hora podrás ver en el puerto de Ibiza los supercoches de la Gumball 2025
- Mazazo policial a los 'Spiderman' de la cocaína que operaban en Ibiza
- Michaela Rose, el yate con 'jet' privado usado en declaraciones fiscales para deducir pérdidas en EEUU, llega a Ibiza
- Todos los detalles del espectáculo de globos Ibiza Balloon Festival 2025 que arranca este viernes
- Más de cinco horas para extinguir el incendio en Cala de Bou que ha quemado tres hectáreas de terreno y cuatro barcos
- Una veintena de opositores de Ibiza no llega al examen por la cancelación de su vuelo a Palma
- Los superdeportivos del rally Gumball 3000 hacen vibrar el puerto de Ibiza
- Atropellan con un patinete y roban el móvil a una señora mayor en pleno centro de Ibiza