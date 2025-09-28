Cambio de tiempo en Ibiza: la Aemet advierte de lluvias intensas para el inicio de esta semana

El otoño llega a Ibiza haciéndose notar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la posibilidad de lluvias intensas en las Pitiusas para este lunes y martes. Los meteorólogos han activado el aviso amarillo en Ibiza y Formentera, donde podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

La alerta se iniciará a las 3 horas del lunes y se mantendrá activa hasta las 23.59 horas. No obstante, la Aemet informa de que los chubascos se mantendrán hasta el miércoles por la mañana en todas las Baleares, "a priori en Ibiza y Formentera".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que esta semana del 29 de septiembre al 5 de octubre vendrá marcada por temperaturas inferiores a las habituales para esta época del año. En las Pitiusas, las temperaturas mínimas bajarán ligeramente situándose en los 15 grados. Las máximas se mantendrán en 26 grados.