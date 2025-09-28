Casi 20 años de cárcel para un detenido en una discoteca de Ibiza que traficó con 300 kilos de droga

Un hombre arrestado en una discoteca de Ibizaha sido encarcelado junto con su expareja después de orquestar dos importaciones de droga a gran escala. Eddie Burton, de 23 años, de Liverpool, fue sentenciado a 19 años de prisión en el Tribunal de la Corona de Canterbury esta semana, publica el Sunday World. Su ex, Sian Banks, de 25 años, también de Liverpool, fue encarcelada para cinco años en febrero, tras una investigación de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) británica.

En el verano de 2022, mientras Burton vivía en Europa continental, dos camiones que contenían heroína, cocaína y ketamina fueron interceptados en el puerto de Dover. La droga pesaba un total de 307 kilos y tenía un valor estimado en el mercado ilegal de 23 millones de euros.

Los detalles de la trama urdida por Eddie Burton, de 23 años, fueron revelados a principios de año, cuando su expareja se declaró culpable de colaborar en su empresa criminal durante el primer día de su juicio en el Tribunal de la Corona de Canterbury el 3 de febrero, informó en una nota de prensa la NCA.

Los agentes de la Fuerza Fronteriza detuvieron el primer camión el 3 de julio y encontraron 90 kilos de ketamina y 50 kilos de cocaína empaquetados en cajas y una bolsa de la compra de Lidl. El segundo camión fue interceptado tan solo seis semanas después, el 12 de agosto.

Eddie Burton y Sian Banks / NCA

Los agentes descubrieron 142 kilos de cocaína y 25 kilos de heroína en un depósito de combustible modificado para ocultar la droga. El conductor del vehículo, el letón Maris Fridvalds, de 64 años, fue condenado a 14 años de prisión en marzo de 2023 por su papel como transportista en el intento de importación de droga.

Detención en Ibiza y huellas dactilares

Los forenses encontraron huellas dactilares y ADN de Burton en ambos envíos de droga y en el tanque de combustible adaptado. Los investigadores de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) iniciaron la búsqueda de Burton, quien vivía entre los Países Bajos y España después de mudarse del Reino Unido a principios de 2021.

Fue detenido por la policía española en agosto de 2023 en una discoteca de Ibiza por delitos de tráfico de drogas no relacionados. En ese momento, utilizaba un alias para intentar evadir su detección. Tras ser extraditado a Alemania y acusado de delitos relacionados con las drogas, fue devuelto al Reino Unido en marzo de 2024 por agentes especializados de la Unidad Nacional de Extradición del Centro Conjunto contra el Crimen Internacional (JICC) de la NCA.

Posteriormente, Burton se declaró culpable de cuatro cargos de tráfico de drogas de clase A y B. Sian Banks, también de Liverpool, se declaró culpable de un total de siete cargos el 3 de febrero, incluida la importación de drogas de clase A y lavado de dinero.

Banks fue arrestada por primera vez en diciembre de 2023. Las indagaciones como parte de la investigación de la NCA descubrieron que entre junio de 2022 y octubre de 2023 viajó a los Países Bajos y España mensualmente para visitar a Burton. Además, una investigación de su teléfono demostró que en dos ocasiones en agosto de 2022 introdujo de contrabando cocaína y ketamina en el Reino Unido en su equipaje después de visitar a Burton en Ámsterdam.