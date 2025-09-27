El 70% de los residentes en Ibiza destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda

Nadie discute que encontrar vivienda es uno de los principales problemas socioeconómicos que sufre la isla de Ibiza y así se confirma de nuevo en un estudio elaborado por Ma Laboratorio de Transformación Sostenible, en colaboración con la plataforma Business Fights Poverty y con el apoyo del Govern balear. Este trabajo pone de relieve que el 70% de los residentes en la isla destinan más del 30% de sus ingresos a la vivienda o que el 63% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) se topa con graves problemas para completar sus plantillas debido al precio disparatado de los alquileres.

El informe, titulado 'Reimaginamos la vivienda en Ibiza: soluciones para la comunidad local a través de la colaboración intersectorial', se ha elaborado a partir de 1.000 encuestas y está financiado con fondos europeos Next Generation, según detallan sus responsables en un comunicado de prensa.

Entre los datos más significativos que recoge, se destaca que el 97% de las personas menores de 45 años confiesa que "no pudo elegir libremente su hogar" o que el 72% de los jóvenes de entre 18 y 25 años sigue dependiendo de su familia. La gran mayoría de los encuestados, el 66%, asegura que le gustaría disponer de una vivienda en propiedad, pero no pueden comprarla debido a unos precios inasumibles para sus salarios.

"No existe una solución única y sencilla; lo que se necesita es un enfoque integral y colaborativo con el gobierno, las empresas y la sociedad civil", indica la cofundadora de Business Fights Poverty, Yvette Torres-Rahman.

Propuestas

A partir de esta realidad, el documento propone 60 medidas y casos prácticos que pueden adaptarse tanto al contexto ibicenco como de los destinos turísticos en situaciones similares. Como ejemplos, se cita la regulación de segundas residencias vigente en Austria, el régimen de incentivos a propietarios que se ha fijado en el municipio de Vail (Colorado) para favorecer el alquiler a residentes permanentes, así como los modelos cooperativos de Zúrich, donde una de cada cuatro viviendas se gestiona por este sistema.

También se recogen iniciativas de reutilización de infraestructuras, como la reconversión de un edificio que se iba a demoler en Ámsterdam en viviendas asequibles o la cesión temporal de inmuebles públicos en París a organizaciones sociales. Asimismo, se destacan las soluciones rápidas implantadas en Lisboa y Barcelona mediante módulos reubicables en suelo público, así como la regulación de colivings de temporada para aliviar la presión sobre el parque residencial.

El informe también apela al sector privado y sugiere fórmulas como facilitar alojamiento al personal de temporada sin desplazar a residenteso participar en proyectos de rehabilitación.

"El turismo debería generar oportunidades, no desigualdades. Ibiza puede liderar un modelo económico que apoye a todas las comunidades de la isla, aprovechando el potencial de todos los sectores para trabajar juntos”, apunta Anna Olivia Hernández, coautora del estudio.

La publicación de este informe coincide con la conmemoración del Día Mundial del Turismo 2025, que se celebra este sábado bajo el lema 'Turismo y transformación sostenible' para defender equidad social en el centro del desarrollo turístico.