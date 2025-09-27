Una veintena de opositores de Ibiza no llega al examen por la cancelación de su vuelo a Palma

Una veintena de opositores que este sábado se presentaban a las oposiciones de la Administración de Justicia no han llegado a sus exámenes debido a la cancelación de su vuelo a Palma.

El vuelo, operado por Iberia, estaba programado para las siete de la mañana y a primera hora se presentaron en el aeropuerto de Ibiza una cincuentena de aspirantes, del total de 1.324 que se habían inscrito en estas oposiciones.

Sin embargo, el trayecto se canceló sin que la aerolínea comunicara el motivo. Aproximadamente la mitad de los opositores fueron recolocados en otro vuelo de la compañía UEP!Fly, pero la otra mitad no tuvo esa suerte y se quedó en tierra.

A las 9 de la mañana comenzaban los exámenes en la sede mallorquina de la Universitat de las Illes Balears, a los que estaban citados 564 aspirantes al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, 473 aspirantes al Cuerpo de Auxilio Judicial y 287 aspirantes al cuerpo de Gestión.

Parte de los opositores procedentes de Ibiza decidieron hacer noche el viernes en Palma para llegar al examen con mayor tranquilidad, pero otro grupo decidió coger el primer vuelo del sábado y esa decisión les ha penalizado.

Posible repetición del examen

En este sentido, Juan Nieto, delegado sindical de CSIF en Ibiza y Formentera, denuncia que estas situaciones se evitarían si se habilitaran tribunales de examen en todas las islas, y no únicamente en Mallorca.

"No se puede considerar de tercera categoría a los opositores de Ibiza, tienen que desplazarse a Palma con el trastorno que eso supone, sobre todo en términos económicos", lamenta en declaraciones a Diario de Ibiza.

Desde el sindicato funcionarial recomiendan a los afectados que presenten una reclamación ante Iberia que les pueda servir como salvoconducto para alegar fuerza mayor y la posible repetición del examen más adelante. Sin embargo, esa posibilidad es por ahora una incógnita.