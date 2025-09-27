La tormenta postropical Gabrielle podría afectar a Ibiza

Las previsiones meteorológicas advierten de la aproximación de la tormenta postropical Gabrielle, que dejará cielos nubosos en el noroeste peninsular y abundante nubosidad de tipo alto en el resto este sábado.

Los cielos tenderán a cubrirse sobre todo en Galicia, con precipitaciones y tormentas que pueden ser localmente fuertes a última hora, a medida que Gabrielle se vaya adentrando en la Península Ibérica, y los chubascos podrían llegar incluso a Ibiza y el resto de las Islas Baleares a lo largo de la jornada de este domingo, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

Las temperaturas máximas bajarán en el tercio oeste peninsular y subirán en la mayor parte del este, el Cantábrico y Baleares, mientras que las mínimas solo descenderán en el sur de Galicia y norte de Cataluña, aumentarán en la mayor parte de la mitad norte peninsular y se mantendrán estables en el resto, con heladas débiles y dispersas en los Pirineos.

Canarias disfrutará de tiempo más estable, con cielos en general despejados en el sur del archipiélago y algunas nubes en la zona norte que también tenderán a disgregarse, con alisio moderado que puede dejar intervalos fuertes en zonas expuestas.

El viento soplará moderado de componente sur en el archipiélago balear y litoral sur del levante peninsular, de componente este en el Cantábrico y de componentes sur y este, con intervalos fuertes a medida que se acerque la borrasca, en el litoral gallego; en el resto, flojo en general.

Veranillo de San Miguel

El conocido veranillo de San Miguel llega a Ibiza con temperaturas agradables y tiempo estable durante el fin de semana, pese a que a partir del lunes se espera un cambio brusco con lluvias y tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El sábado 27 y el domingo 28 predominarán los cielos poco nubosos, con máximas de entre 27 y 28 grados y mínimas suaves de 17 a 19 grados. Será, según los expertos, el momento álgido de este episodio de clima benigno que tradicionalmente marca el final del verano.

Previsión semanal

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre vendrá marcada por temperaturas inferiores a las habituales para esta época del año. El descenso se notará especialmente en Baleares, donde además podrían registrarse chubascos tormentosos.

Para la semana siguiente, del 6 al 12 de octubre, la previsión se presenta con mayor incertidumbre debido a la distancia en el pronóstico. Según los datos actuales, se espera un panorama algo más cálido y seco de lo habitual en gran parte del territorio nacional, aunque Aemet advierte de que las próximas actualizaciones podrían modificar esta tendencia.

En cuanto al periodo del 13 al 19 de octubre, los modelos no apuntan una señal clara sobre las precipitaciones. Las temperaturas, en cambio, se mantendrían en torno a sus valores normales para estas fechas o ligeramente por encima.