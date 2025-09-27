Sequía en Ibiza: El crecimiento poblacional y urbanístico en Sant Antoni dependerá de los recursos hídricos

El crecimiento poblacional y del parque de vivienda que contempla el borrador del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sant Antoni deberá contar con el visto bueno de Recursos Hídricos del Govern balear, tal y como ha admitido el propio alcalde, Marcos Serra, durante la presentación, abierta a la ciudadanía, de dicho avance del Plan. El acto se ha celebrado este sábado en el Cine Regio y han acudido cientos de personas para informarse y también para exponer incertidumbres. Eran propietarios de terrenos u otros vecinos interesados en conocer las líneas maestras de este documento, que condicionará el futuro del municipio.

Con el nuevo PGOU, se reduciría a casi la mitad el techo de población previsto en el planeamiento que actualmente sigue en vigor (el de 1987): pasa de un máximo de 97.461 habitantes y plazas turísticas a 57.138. Sigue siendo, aunque reducido, un crecimiento poblacional, ya que actualmente en todo el municipio hay unos 28.000 habitantes. Y precisamente este fue uno de los puntos de discusión entre el equipo de gobierno municipal y la oposición en el pleno de julio.

En todo caso, el alcalde ha señalado que para poder materializar nuevos crecimientos, harán falta los informes técnicos correspondientes que garanticen el suministro hídrico a los nuevos habitantes en este municipio de una isla en la que el Govern declaró, este 11 de septiembre, la alerta por sequía.

"Conocemos la falta de agua que tenemos todos. El techo que tenemos ahora mismo lo hemos reducido, pero la ampliación poblacional tampoco se puede hacer sin un informe de Recursos Hídricos, que hablará tanto de la necesidad de agua que hay para estos nuevos habitantes como de la depuración necesaria para las nuevas viviendas", en palabras de Serra. Detalla que cuando se lleve el PGOU a aprobación inicial, ya debe haber "unos informes técnicos que justifiquen la viabilidad". No solo de agua, también de Costas, de Gestión Forestal o carreteras (en este caso, emitido por el Consell), ha expuesto el primer edil, entre otros ejemplos. Ahora, para el avance del PGOU, todo esto no ha sido necesario.

Ha hecho referencia al caso de Vila, donde la disponibilidad de los recursos hídricos fue un factor condicionante a la hora de sacar adelante el PGOU. "En el municipio de Ibiza se irá desarrollando por fases y aquí puede pasar algo similar", ha añadido Serra, al tiempo que ha destacado que el rendimiento de la red de distribución de agua en Sant Antoni es del 90%. O lo que es lo mismo, hay un 10% de pérdidas. Es uno de los municipios de Ibiza con menos, únicamente por detrás de Sant Joan. En todo caso, el problema continúa existiendo y Serra afirma que se continuará trabajando en mejoras en este sentido.

Además, ha hecho referencia a los actuales proyectos que hay en marcha para aumentar la cantidad de agua desalada, entre ellos, la desaladora móvil que se instalará en Sant Antoni. "Si todo va bien", será una realidad en octubre.

"Se está trabajando tanto en ahorrar los recursos que tenemos como en poder ampliarlos y todo esto se irá acondicionando para, el día de mañana, poder aprobar definitivamente el nuevo planeamiento", ha concluido Serra, que se ha dirigido a los vecinos acompañado de la concejala de Urbanismo y Actividades, Eva Prats, y parte del equipo redactor: Antoni Ramis y Josep Mayol.

Aparcamiento y zonas verdes

El alcalde ha expuesto las líneas principales del PGOU, ahora en fase de exposición pública para que se puedan presentar propuestas. Se ha proyectado construir 1.961 nuevas viviendas en suelo urbanizable (5.084 habitantes), de las que 427 serán protegidas (1.068 habitantes). La capacidad residencial total en suelo urbano se fija en 17.342 viviendas. Concretamente, se prevén 575 viviendas a precio asequible: 352 correspondientes al 30% de la edificabilidad de unidades de actuación no consolidadas, y otras 223. Por otro lado, en suelo urbanizable se proyectan las otras 427 viviendas protegidas, tal y como recogió este diario.

Serra también ha explicado las nuevas áreas educativas, verdes, deportivas y de aparcamiento que contempla el PGOU. Ahora casi la totalidad de aparcamientos son "terrenos cedidos por vecinos y una vez que van edificando, si son zonas urbanas, hay un detrimento de las zonas de parking de Sant Antoni, que es lo que está ocurriendo".

Se prevé crear más de 1.700 nuevas plazas de aparcamiento público y abrir nuevos viales, así como "destinar más de 80.000 metros cuadrados a nuevos equipamientos municipales, incluyendo áreas educativas, deportivas y de servicios", y "se planifican más de 590.000 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes", explica el Ayuntamiento.