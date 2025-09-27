Repartiendo ilusión a niños vulnerables en Bolivia

La Asociación Proyecto Ibiza al Desarrollo colabora con organizaciones locales en Bolivia, como lchuri, que trabaja con niños vulnerables, y que ha agradecido las aportaciones de la ONG ibicenca para llevar ayuda, ilusión y sonrisas a quienes más lo necesitan. La foto es de una celebración en la Casa de los Sueños de Ichuri este mes de septiembre.