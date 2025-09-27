Recuerdo a Manel Marí en la biblioteca en su 50 aniversario en Ibiza.

Amigos, poetas y amantes de la literatura se reunieron este viernes en la biblioteca municipal de Ibiza, en Can Ventosa, para recordar y rendir homenaje al poeta ibicenco Manel Marí, fallecido en 2018 y que el pasado mes de agosto hubiera cumplido 50 años de edad.

En el encuentro participaron los escritores Ben Clark, Sebastià Alzamora, Bartomeu Ribes y Pau Sarradell, los filólogos Isidor Marí y Enric Ribes, y la pareja de Manel Marí, Eva Llorenç.

El encuentro sirvió para reivindicar de nuevo la figura de uno de los grandes poetas de su generación y para volver a reclamar una mayor difusión de su obra. Los participantes leyeron varios de los poemas más emblemáticos de Manel Marí y algunos de los que ellos mismos le han dedicado y recordaron, ante la familia de Marí, la personalidad arrolladora del poeta fallecido y la calidad de su obra.