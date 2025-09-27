Premios de Gastronomía de Formentera 2024: «Formentera es un lugar único para disfrutar de la gastronomía»

La Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera premió este sábado la excelencia culinaria de Formentera en la entrega de los ‘Premios de Gastronomía de Formentera 2024’. El evento, celebrado en el restaurante Es Molí de Sal, reunió a representantes institucionales, académicos, productores, restauradores y amigos de la entidad para reconocer el talento y la calidad del sector gastronómico de la isla.

El chef Carles Abellán, con el equipo de Casa Natalia / DI

Los galardones, votados por unanimidad por los académicos pitiusos, distinguieron a Can Rafalet, en Es Caló, como restaurante tradicional, por su cocina mediterránea y su larga trayectoria familiar. También reconocieron al restaurante Can Martí, en Migjorn, como referente de cocina de kilómetro cero, gracias a la apuesta de sus propietarios por la producción agrícola local. Asimismo, el chef Carles Abellán, del restaurante Casa Natalia, en Sant Ferran, recibió el premio al mejor cocinero, por su trayectoria de prestigio y su firme compromiso con la buena cocina en Formentera. Por último, el premio al Proyecto Sostenible, concedido en colaboración con el Consell Insular, recayó en los productores de aceite Ca Na Platera y Sa Tanca des Clot, por impulsar un cultivo con profundas raíces históricas y un futuro prometedor.

Apuesta por el producto local

Durante el acto se nombró además al presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, como académico nato, un título que comparte con los cinco alcaldes de la isla y con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. En su intervención, Portas subrayó el papel esencial de los productores locales: «La gastronomía de Formentera no sería posible sin el producto local y sin el compromiso de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores», afirmó, al tiempo que destacó el esfuerzo de los oleicultores de la isla por recuperar y dar proyección a un cultivo estratégico.

El público y los premiados siguieron atentamente la presentación / DI

El presidente de la Academia de Gastronomía, Pedro Matutes, destacó la riqueza gastronómica de la isla y su producto de calidad: «En Formentera hay producto, grandes profesionales y es un lugar único para disfrutar de la gastronomía. Lo mejor es venir aquí, porque solo se puede degustar viniendo», señaló.

Con este acto, la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera trata de reafirmar su compromiso con la promoción del talento local y reconocer la tradición y la innovación culinaria. Con ello, apuesta por que Formentera no deje de ser un destino gastronómico de referencia en el Mediterráneo.