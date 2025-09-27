Obras en esta calle de Puig d'en Valls para mejorar la seguridad de peatones
Un vecino ha cedido parte de su terreno para ampliar la calle un metro
El Ayuntamiento de Santa Eulària ampliará el tramo de la calle Norte comprendido entre la calle Málaga y el camí de Puig d’en Valls de dicha localidad para la mejora de la circulación de viandantes y coches, según ha informado en un comunicado.
La intervención, que tendrá un coste de 48.387,37 euros (IVA incluido) y una duración prevista de aproximadamente un mes, tiene como objetivo ampliar la anchura de la calle en dicho tramo, que actualmente cuenta con 4 metros, de los cuales 3 metros son destinados a la circulación de vehículos y 1 a la zona peatonal. Este acceso, que conecta con la Calle de s’Olivera y da servicio al CEIP s’Olivera, es ampliamente transitado diariamente tanto en coche como a pie.
En horas punta, la estrechez de la vía genera una situación de riesgo debido a la proximidad de vehículos y personas que transitan al mismo tiempo. Para mejorar la seguridad, el Consistorio ha logrado el compromiso de un vecino, que ha cedido una parte de su terreno, permitiendo ampliar la calle en 1 metro más.
La intervención permitirá crear una zona más amable y segura para la circulación, priorizando la protección y bienestar de quienes transitan por allí.
