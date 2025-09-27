El nuevo problema al que se enfrentan los vecinos de los Don Pepe: "En Ibiza es terrible"

Una quincena de vecinos de los edificios Don Pepe volvieron este viernes a sus antiguas casas y se atrincheraron dentro durante horas antes de volver a abandonarlas, hartos de la lentitud con la que se está desarrollando el proceso legal que debería culminar en la rehabilitación de sus viviendas.

"Es el fruto de los cinco años que llevamos esperando una solución. Esto era como una olla a presión y saltó, es perfectamente entendible y justificable. Un grupo de vecinos se organizó por su cuenta y decidieron entrar, sobre todo para que quedara patente el buen estado de sus viviendas después de cinco años. Hay una capa de polvo y poco más, ni humedades ni nada", explica la portavoz vecinal Silvia Hernández en declaraciones a Diario de Ibiza.

Los vecinos accedieron a un total de ocho viviendas para constatar que son "perfectamente habitables" y que dentro de las mismas estaba "todo perfecto". Hasta la zona se desplazó el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, para tratar de calmar los ánimos. En torno a la una y media de la madrugada finalizó la acción de protesta.

"El alcalde se ha comprometido con nosotros aque en diciembre ya tengamos una hora de ruta, algo firmado y tangible. Esa hoja de ruta la van a hacer conforme vayan terminando lo que están haciendo", desgrana la portavoz.

"El tiempo hace mucho daño"

Parece que este compromiso fue suficiente para que los afectados volvieran a salir de sus antiguas viviendas, pero eso no evita la desesperación de ver que su situación todavía está lejos de resolverse, ya que todavía ni siquiera se ha revertido la declaración de ruina.

"El tema va lento porque en el ayuntamiento quieren tener la seguridad jurídica de que todo esté súper bien y no haya que dar pasos atrás. Pero el tiempo hace mucho daño y estamos todos los vecinos bastante cansados con la situación. En la búsqueda de esa seguridad jurídica las cosas son más lentas de lo que quizás esperamos todos", se sincera Hernández.

Al malestar vecinal también contribuye el retraso en el pago de las ayudas al alquiler, aunque precisamente este viernes llegaron las notificaciones oficiales a ese respecto. Los vecinos confían en que ahora empiece a llegar el dinero pendiente y se reestablezca la normalidad para mediados de octubre.

Esos retrasos en los pagos, una vez renovadas las ayudas al alquiler, ha provocado que "muchas personas no puedan pagar su alquiler o tengan que pedir dinero prestado a sus familiares" para seguir adelante con sus vidas.

Nuevo problema a la vista

Y es que han pasado ya más de cinco años desde que arrancó esta pesadilla para los vecinos y algunos se enfrentan ahora a un nuevo problema: el vencimiento de los contratos de alquiler, firmados con una duración, precisamente, de cinco años.

Ese es el caso de la propia Silvia Hernández, que se mudó a Mallorca junto con su pareja y desde entonces abona dos cuotas mensuales: 480 euros de la hipoteca de los don Pepe y 750 euros de su actual alquiler, que ya está cerca de expirar.

"El año que viene acaban los cinco años de mi contrato de alquiler y no sé si me lo van a renovar. Ahora también tengo esa espada de Damocles encima. Ahora es muy difícil encontrar casa, ni siquiera en Mallorca, que está dos escalones por debajo de Ibiza, pero a punto de alcanzarla. Y en Ibiza es terrible el tema de la vivienda. Los vecinos estamos en un sinvivir", se desahoga, antes de lanzar un último mensaje de optimismo: "Yo confío en que podamos volver a nuestras casas".