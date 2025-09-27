Un municipio de Ibiza lidera los precios récord de la vivienda usada en Baleares

El precio medio de la vivienda usada en España alcanzó en agosto los 2.498 euros por metro cuadrado, el nivel más alto desde que Idealista tiene registros, tras una subida anual del 14,8%. Baleares se mantiene como la provincia más cara del país, con una media de 5.068 euros por metro cuadrado, y varios municipios de Ibiza figuran entre los que han registrado valores récord.

El municipio de Sant Joan se sitúa a la cabeza del ranking, con un precio medio de 8.959 euros por metro cuadrado, el más alto entre todas las localidades que marcaron máximos históricos en agosto, según informa Idealista. Le siguen otros enclaves ibicencos: Sant Josep (7.367 euros), Sant Antoni (6.927 euros) e Ibiza ciudad (6.879 euros). En el top cinco solo se cuela un municipio mallorquín, Calvià, con 6.925 euros.

Subidas destacadas en Ibiza

En términos de variación anual, la mayor subida se registró en Sant Antoni, con un incremento del 19,6%, por delante de Sant Joan, que creció un 13%. El resto de municipios ibicencos experimentaron repuntes más moderados: Calvià (8,7%), Sant Josep(6,4%) e Ibiza ciudad (3%).

Fuera de las primeras posiciones, varios municipios de Mallorca vivieron incrementos notables, como Colonia de Sant Pere, con un espectacular 37,5%, o Felanitx, que subió un 30,2%. También destacan Inca (26,4%), Muro (23,1%) y la capital balear, Palma, donde los precios aumentaron un 17,2% hasta situarse en 5.006 euros el metro cuadrado.

Baleares, líder nacional

El informe de Idealista confirma que Baleares sigue siendo la provincia más cara de España para comprar vivienda usada, con precios que superan los 5.000 euros el metro de media, tras un crecimiento del 12,3% en el último año. En total, 25 municipios del archipiélago alcanzaron máximos históricos en agosto.

El auge del mercado inmobiliario balear, impulsado por la fuerte demanda y la presión del turismo residencial, coloca de nuevo a Ibiza y Mallorca en el centro del debate sobre la accesibilidad de la vivienda en el archipiélago.