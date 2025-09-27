Llama la atención
El discurso sobre migración del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en Formentera, donde defendió sus conceptos para la política migratoria, uno de los cuales destaca que la migración que llegue a España «preferentemente debe ser cuturalmente próxima», un concepto un tanto ambiguo. Todos intuyen a qué se refiere, aunque hace aguas.
Las duras críticas que varias plataformas y colectivos han dedicado a la Nit del Turisme celebrada el pasado miércoles en Formentera, un evento que, denuncian, «blanquea» el actual modelo turístico. Piden que deje de celebrarse y reclaman que se reduzca la promoción así como que se tomen más medidas contra la masificación que sufren las islas.
Que dos de las próximas carreras que acogen las Pitiusas (la segunda edición del 15K Formentera Sunset Run y la XVII Cursa Pla de Sant Mateu) hayan agotado las inscripciones en un tiempo récord. En la primera, que se celebra el 11 de octubre, participarán más de 2.300 corredores, mientras que en la de Sant Mateu, este fin de semana, tomarán la salida más de medio millar de atletas.
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Alarma por un incendio en un solar con barcos en Cala de Bou
- Michaela Rose, el yate con 'jet' privado usado en declaraciones fiscales para deducir pérdidas en EEUU, llega a Ibiza
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- Más de cinco horas para extinguir el incendio en Cala de Bou que ha quemado tres hectáreas de terreno y cuatro barcos
- Todos los detalles del espectáculo de globos Ibiza Balloon Festival 2025 que arranca este viernes
- Crimen en 'Masterchef Celebrity' contra el postre emblemático de Ibiza
- El TSJB da la razón a Sant Joan y le ahorra una indemnización millonaria