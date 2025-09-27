El discurso sobre migración del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en Formentera, donde defendió sus conceptos para la política migratoria, uno de los cuales destaca que la migración que llegue a España «preferentemente debe ser cuturalmente próxima», un concepto un tanto ambiguo. Todos intuyen a qué se refiere, aunque hace aguas.

Las duras críticas que varias plataformas y colectivos han dedicado a la Nit del Turisme celebrada el pasado miércoles en Formentera, un evento que, denuncian, «blanquea» el actual modelo turístico. Piden que deje de celebrarse y reclaman que se reduzca la promoción así como que se tomen más medidas contra la masificación que sufren las islas.

Que dos de las próximas carreras que acogen las Pitiusas (la segunda edición del 15K Formentera Sunset Run y la XVII Cursa Pla de Sant Mateu) hayan agotado las inscripciones en un tiempo récord. En la primera, que se celebra el 11 de octubre, participarán más de 2.300 corredores, mientras que en la de Sant Mateu, este fin de semana, tomarán la salida más de medio millar de atletas.