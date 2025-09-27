Fiscalidad
El ibicenco Joan Torres, reelegido presidente de los técnicos tributarios
Su programa contempla insistir en el reconocimiento del derecho al error con el fin de proteger a los profesionales
La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf) ha proclamado a Joan Torres Torres como nuevo presidente de la entidad para los próximos cuatro años. El ibicenco, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, máster en Asesoría Fiscal por la Escuela Fettaf y presidente de la Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), afronta así su tercer mandato al frente de la federación.
En sus primeras declaraciones, Torres mostró su compromiso de «seguir defendiendo los derechos de los técnicos tributarios y asesores fiscales de España» y presentó su programa bajo el lema ‘Impulso y Transformación para el Profesional del Futuro’.
La candidatura de Joan Torres se presenta con una visión clara: potenciar el valor de Fettaf para sus asociados y consolidar el reconocimiento de la profesión en un contexto de cambios constantes. Entre sus principales objetivos se encuentra garantizar que los asociados conozcan los logros y avances de la federación, reforzar su papel como entidad representativa ante las administraciones y la sociedad, y fomentar la formación colaborativa entre asociaciones para asegurar la igualdad de oportunidades.
El programa también contempla insistir en el reconocimiento del derecho al error con el fin de proteger a los profesionales, impulsar la Escuela Fettaf con el objetivo de lograr el reconocimiento europeo del máster y ofrecer nuevos programas formativos, además de facilitar la implantación de la firma digital profesional.
