Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiscalidad

El ibicenco Joan Torres, reelegido presidente de los técnicos tributarios

Su programa contempla insistir en el reconocimiento del derecho al error con el fin de proteger a los profesionales

El ibicenco Joan Torres Torres. | FETTAF

El ibicenco Joan Torres Torres. | FETTAF

Redacción Ibiza

La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf) ha proclamado a Joan Torres Torres como nuevo presidente de la entidad para los próximos cuatro años. El ibicenco, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, máster en Asesoría Fiscal por la Escuela Fettaf y presidente de la Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), afronta así su tercer mandato al frente de la federación.

En sus primeras declaraciones, Torres mostró su compromiso de «seguir defendiendo los derechos de los técnicos tributarios y asesores fiscales de España» y presentó su programa bajo el lema ‘Impulso y Transformación para el Profesional del Futuro’.

La candidatura de Joan Torres se presenta con una visión clara: potenciar el valor de Fettaf para sus asociados y consolidar el reconocimiento de la profesión en un contexto de cambios constantes. Entre sus principales objetivos se encuentra garantizar que los asociados conozcan los logros y avances de la federación, reforzar su papel como entidad representativa ante las administraciones y la sociedad, y fomentar la formación colaborativa entre asociaciones para asegurar la igualdad de oportunidades.

El programa también contempla insistir en el reconocimiento del derecho al error con el fin de proteger a los profesionales, impulsar la Escuela Fettaf con el objetivo de lograr el reconocimiento europeo del máster y ofrecer nuevos programas formativos, además de facilitar la implantación de la firma digital profesional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents