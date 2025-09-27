Alarma por el fulminante incendio de una autocaravana en Ibiza

La alarma ha saltado esta tarde en el barrio de Can Misses de Ibiza por el incendio de una autocaravana, ocurrido sobre las 18.30 horas y que ha consumido el vehículo en pocos minutos.

La autocaravana estaba aparcada en la calle Campanitx, la vía que sube al Estadio de Can Misses. Los bomberos han acudido para extinguir el fuego, unas llamas voraces que se han extendido rápidamente en medio de una humareda negra que se podía ver desde toda la ciudad.

El vehículo ha ardido por completo. En las primeras imágenes se veía como las llamas y el humo salían del techo de la autocaravana.

Así ha quedado la autocaravana tras el incendio. / Toni Escobar

El propietario de uno de los vehículos que se encontraba aparcado al lado de la autocaravana ha movido el coche para evitar que también se quemara.