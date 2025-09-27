La danza conecta Ibiza con Nueva Caledonia

Gracias al programa Erasmus+, Mabel Ribas y María José Perete, profesoras del Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera Catalina Bufí, vivieron hace un par de semanas la experiencia de impartir clases en otra isla en la otra punta del mundo. Hablamos de Grande Terre, la ínsula más grande del archipiélago de Nueva Caledonia.

Para llegar a Numea, la capital de este territorio francés del Pacífico Sur, invirtieron más de un día y tuvieron que coger tres vuelos, pero el esfuerzo, por lo que relatan, valió la pena. Fue Perete, jefa del departamento de Piano en el centro de Ibiza, quien, aprovechando el programa de la UE, sugirió la posibilidad de hacer una estancia pedagógica en el Conservatoire des Arts de la Nouvelle-Calédonie, donde da clases una excolega y amiga suya.

María José Perete en una clase. / ARCHIVO PERSONAL M.R. Y M.J. P.

Volaron allí el pasado 4 de septiembre y el día 14 de este mes estaban de vuelta. Su misión en Numea, explican, era aportar sus «conocimientos de piano y danza tanto al profesorado como al alumnado» del centro. «Fuimos para impartir clases magistrales al equipo docente sobre el acompañamiento pianístico en las clases de ballet y de pedagogía de la danza y, además, para dar clases al alumnado de las dos especialidades», explica Ribas, jefa de estudios adjunta de danza en el Conservatorio Catalina Bufí.

En los cinco intensos días que estuvieron trabajando en este centro, la bailarina y coreógrafa ibicenca estuvo con alumnado de dos niveles, el que equivale a cuarto de Enseñanzas Elementales y el que corresponde a tercero y cuarto de Enseñanzas Profesionales.

Diferencias y similitudes con la enseñanza en Ibiza

Perete acompañó al piano estas lecciones de danza y, además, dio clases magistrales a los alumnos de piano de nivel de Enseñanzas Profesionales. A eso hay que sumar las horas que dedicaron ambas a transmitir sus conocimientos al profesorado del conservatorio de Numea, que se mostró «muy interesado en el tema del acompañamiento pianístico ya que allí habitualmente trabajan con música grabada y quieren empezar a trabajar con el piano en directo».

En lo que respecta a danza, Ribas apunta que la forma de trabajar y los ejercicios planteados en este conservatorio de Nueva Caledonia son muy similares a los de Ibiza, ya que siguen la escuela francesa. En lo que sí hay diferencias es en el número de horas que el alumnado asiste a clases, «menos que en España».

Mabel Ribas, en una clase con alumnas de nivel avanzado. / Archivo personal de M.R. y M.J.P.

«En mi opinión y así se lo manifesté a ellos, deberían ampliar la carga lectiva de todos los niveles, especialmente en el profesional, ya que la danza es una disciplina artística que implica un trabajo corporal y desarrollo de habilidades motoras muy demandante y complejo que no puede conseguirse a un nivel elevado si no se entrena con más frecuencia y durante más tiempo», señala.

Además de en el campo profesional, las docentes ibicencas aseguran que la experiencia ha sido «muy positiva» en lo personal. En los diez días en total que duró el viaje aprendieron muchas cosas no solo en el plano artístico sino también en el cultural. Por ejemplo, descubrieron que en Nueva Caledonia conviven las culturas caldoche, la de los descendientes de colonos franceses, y la kanak, que es la de la población indígena melanesia. «Tuvimos ocasión de asistir a clases de danza tradicional kanak, que son grandes danzas enérgicas de guerra, que se acompañan de cantos y del sonido del bambú», cuenta como dato curioso Ribas.

Además, de la mano de una de las profesoras del conservatorio de Numea, Marie-Hélène Wiplier, que ejerció de guía, descubrieron la belleza natural de las playas, cascadas y manglares de Nueva Caledonia.

En el caso de Mabel Ribas no es la primera vez que disfruta de una enriquecedora estancia pedagógica a través del programa Erasmus+, al que el Conservatorio Catalina Bufí se adhirió en 2022. En 2023 viajó a Francia con otra profesora de danza clásica, Giselle Marimon, para conocer cómo trabajaban en el centro de enseñanza Pôle Nationale Supèrieur du Danse Rosella Hightower, en Mougins.