Concentración de defensores felinos en Ibiza: "Los gatos no son una plaga"

Más de sesenta personas se concentraron este viernes ante el Ayuntamiento de Sant Josep para pedir "transparencia" en la gestión del Centro de Protección Animal (Cepad) y pedir que esté abierto a las visitas de los ciudadanos, entre otras cosas. "Siempre niegan a todo el mundo el permiso para entrar en el Cepad y nosotros queremos que sea un sitio abirto y que podamos colaborar en el cuidado de los gatos. Los gatos no son una plaga y somos muchos los que los amamos", señaló una de las manifestantes.

Varios de los concentrados con sus pancartas / DI

La propuesta había sido convocada por grupos de personas sensibilizadas con la protección de los felinos, voluntarios y las comunidades de alimentadores de gatos callejeros y apoyada por la Associació de Colònies Felines d’Eivissa (ACFE).

Pancartas y lemas

Los organizadores, que lucieron pancartas como 'Los gatos no son una plaga', 'Las vidas de los gatos importan' o 'Necesitamos un santuario, no una prisión', exigieronn que se cumpla con la Ley de Bienestar Animal, algo que a su juicio no ocurre.

La concentración comenzó al mediodía y estuvieron en la puerta del Consistorio algo más de una hora.