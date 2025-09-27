Cachirulo, 25 años siendo «parte del crecimiento de los niños» en Ibiza

Para Cachirulo la familia lo es todo y desde hace 25 años lo proclama mientras da la oportunidad a los más pequeños de cada casa y a sus padres y abuelos para que pasen tiempo juntos. La gran fiesta que ha montado este sábado en el bulevar Abel Matutes, en Ibiza, con motivo de su aniversario, es una prueba más de ello. Abundan los globos de colores, los castillos hinchables, la música y los niños corriendo de un lado a otro (y algún familiar detrás) pasados unos minutos de las diez de la mañana. «Esto recién arranca y hay un montón de gente ya, por lo que espero que esto se llene y que sean muchas, millones, las personas que vengan», clama Marcelo Zaquieri, aún sin su animado traje puesto.

En este momento hace las últimas revisiones de la mañana antes de explicar que hasta las 14 horas habrá montados cinco talleres en los que se dibuja o se hacen chapas o globoflexia, cinco castillos hinchables «supergrandotes», ante los que ya se forman colas, y un juego de baile en el que los participantes siguen las indicaciones de una pantalla y saltan sobre una plataforma. «Es una competición para familias», adelanta Zaquieri, mientras una madre y su hijo siguen los pasos al ritmo de la música.

Gestos como éste son los que reivindica en el espectáculo que da a mediodía en el bulevar: «El lema es ‘Mi familia, mi equipo para toda la vida’. En las familias fomentamos, cultivamos y vamos regando valores. Hoy vamos a contar la historia de Cachirulo y de cómo gracias a esos valores ha llegado a cumplir los 25 años, siempre uniendo familias, que es lo más importante».

Seguir a los niños

A todas ellas las ha invitado al cumpleaños de Cachirulo y centenares de ellas han acudido al encuentro. En una hora llenan las colas que hay frente a los hinchables más grandes. En sus laterales, lo hacen los acompañantes de los niños, que quieren ser testigos de cómo se disfruta en el interior. Pepa Marí es una de las personas que busca a su nieto entre los toboganes del castillo presidido por un gran tiburón. Unos pasos más adelante su hija aguarda para grabarlo con el móvil y llevarse un recuerdo de este día.

También lo hace otra madre, que enfoca la cámara hacia su hijo, que se ha puesto unas gafas de sol al oír la canción ‘We No Speak Americano’, de Yolanda Be Cool y D Cup, y mueve todo su cuerpo siguiendo la pegadiza letra.

Cachirulo lleva 25 años regalando momentos así a las familias. Raquel Alfaro recuerda cuando —hará más de diez años— llevaba a su hija, Marta Ruiz, a actividades como las meriendas que el payaso «organizaba en Torres Tallón». Alfaro rememora el «equipo» que formaban los padres de los niños que acudían a las diferentes actividades. Como señala que «hoy en día se hacen menos», no dudó en acercarse hoy con Hugo (el pequeño de la casa) «para que pueda disfrutar como lo hizo la hermana».

Diversificación de actividades

Igual que Marta, son muchos los niños a los que Cachirulo ha visto crecer. «Los niños a los que les hacía los cumpleaños van creciendo y voy diversificando un poco mi negocio también», indica Zaquieri, que apunta que ahora actúa menos los fines de semana para poder disfrutar de su familia: «Para poder estar y ser un padre presente».

Con ello en mente, indica que el objetivo de Cachirulo para los próximos años es «seguir trabajando para que no se pierda el vínculo entre la familia, e intentar transmitir los valores que se tienen que potenciar en casa».

Ana Salazar Moreno enumera algunos de ellos mientras hace cola para que sus hijos, sus sobrinos y los amigos que se han ido encontrando en el bulevar suban a uno de los hinchables: «Fomenta la unión, que jueguen juntos aunque no se conozcan, que se lleven bien... Que respeten los turnos...». Por este motivo, Salazar piensa en lo que hace que Cachirulo sea el payaso más querido de la isla: «Es un orgullo que forme parte del crecimiento de los niños, que se acordarán de esto cuando sean mayores».