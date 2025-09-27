Las ambulancias de Baleares podrán consultar por primera vez la historia clínica de los pacientes

Las ambulancias del 061 incorporarán por primera vez en Baleares un sistema para que el personal sanitario de emergencias pueda consultar de forma inmediata el historial médico de los pacientes, informa el Servei de Salut.

El avance tecnológico, denominado Historia Clínica Electrónica Embarcada, fue aprobado esta semana por el Consell de Govern. Tiene un coste de 1,9 millones de euros y un periodo inicial de adaptación de seis meses antes de empezar a funcionar tanto en los vehículos de emergencias como en los hospitales.

«Se instalará por fases —explica Txema Álvarez, responsable del 061—, de forma paralela a la instalación del software que lleva incorporado, con un primer periodo de adaptación de seis meses y una implantación completa en dos años, cuando el total de 45 vehículos de soporte vital avanzado disponibles, las UVIS móviles, estén totalmente conectados con los hospitales», detalla.

Como manifiesta Txema Álvarez, la nueva tecnología aporta ventajas relevantes tanto para la atención inmediata de los sanitarios de emergencias a los pacientes como para la continuidad asistencial en el hospital.

«De esta forma, el sanitario de emergencias puede conocer a través de una tableta —y en el caso de que el paciente pueda ser identificado, lo que a veces no es posible— sus diagnósticos previos, enfermedades crónicas si las tuviera, alergias o medicación prescrita hasta entonces, información que puede cambiar el enfoque médico de la atención de urgencias», aclara. «Y, al mismo tiempo, remitir información al hospital para que la asistencia hospitalaria esté mucho más preparada a la hora de recibir al paciente, datos que incluyen lo anotado por los médicos de forma digital y también la información que remiten automáticamente el ecógrafo y el resto de equipamiento médico de la ambulancia de soporte vital avanzado», explica. «Lo que, además, permite a los sanitarios que atienden al paciente centrarse más en la parte médica de su trabajo que en la administrativa», destaca. «Con lo que se garantiza un tránsito del paciente hasta el hospital mucho más eficiente», comenta el responsable del 061.

Dos ambulancias del 061 intervienen en un accidente en la autopista del aeropuerto / Miguel Vicens

Según el Servei de Salut, la Historia Clínica Electrónica Embarcada «supone un paso decisivo en la modernización de la atención sanitaria extrahospitalaria».

Este sistema pionero en las islas permitirá registrar en tiempo real toda la actividad clínica y administrativa de las unidades móviles del SAMU 061, garantizando su integración con los sistemas corporativos del Servei de Salut y reforzando la seguridad del paciente.

Además, el proyecto prevé impartir formación específica al personal, el mantenimiento evolutivo y correctivo de la aplicación a lo largo del tiempo, y un plan de integración progresiva con los otros sistemas sanitarios dentro del plazo de dos años.

La Historia Clínica Electrónica Embarcada permite también una comunicación más eficiente al evitar depender de familiares o del propio paciente, que a veces no son capaces de transmitir a los sanitarios datos claros por estar inconscientes, sufrir el estrés del momento o la barrera idiomática, algo habitual en Baleares con los turistas extranjeros. Del mismo modo, minimiza la probabilidad de equivocaciones, evita duplicidades y mejora la trazabilidad de las actuaciones.

Pacientes no identificados

¿Qué ocurre cuando el paciente atendido en una emergencia no se puede identificar y, por ello, no es posible consultar su historial médico? Lo aclara el propio Txema Álvarez, responsable del 061: "En las ocasiones en las que no tenemos datos del paciente —una tarea en la que a veces se invierten horas o semanas—, esa parte se soslaya registrando un código al que se añade toda la información obtenida", resuelve.

Además, el Servei de Salut asegura que esta nueva tecnología se alinea con su estrategia de transformación digital y responde a las necesidades de un servicio que atiende más de trescientos incidentes diarios en Balears.

El objetivo es mejorar la seguridad del paciente y la coordinación entre los profesionales, así como garantizar la continuidad asistencial y la eficiencia del sistema sanitario público.