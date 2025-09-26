Cuantos menos metros tiene un piso en Ibiza, más ceros en el precio: 79 m² de lujo por 10.000 euros al mes

El portal inmobiliario Yaencontre anuncia un piso en alquiler de 79 m² que describen como "la mejor opción para profesionales, parejas o quienes buscan confort, estilo y una ubicación privilegiada en la isla". Está ubicado en la calle Bisbe Cardona, dentro del exclusivo edificio Patio Blanco de Marina Botafoch, una de las zonas más cotizadas de Ibiza.

Cocina estilo abierta. / Yaencontre

El inmueble

La vivienda, situada en la última planta del edificio, cuenta con dos dormitorios, dos baños y una cocina estilo americana equipada con: una nevera, electrodomésticos y un espacio habitable de medio metro cuadrado. Esta estancia está unida a un salón-comedor que da acceso a un balcón en el que, si estiras el cuello, puedes ver el mar. Entre las prestaciones del edificio destacan la piscina comunitaria (de la que se podrá disfrutar los meses más cálidos), seguridad 24 horas, ascensor y acceso controlado. Además, el alquiler incluye plaza de garaje para un vehículo.

Vistas desde el balcón. / Yaencontre

En el anuncio especifican que el contrato es solo para los meses de invierno, es decir, temporada baja en Ibiza, y para entrar a vivir es necesario dar una fianza de dos meses de alquiler, valorado en 10.000 euros mensuales, un precio bastante abusivo teniendo en cuenta la situación de alojamiento de la isla.