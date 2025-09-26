Así será el veranillo de San Miguel en Ibiza

El conocido veranillo de San Miguel llegará a Ibiza con temperaturas agradables y tiempo estable durante el fin de semana, aunque a partir del lunes se espera un cambio brusco con lluvias y tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El sábado 27 y el domingo 28 predominarán los cielos poco nubosos, con máximas de entre 27 y 28 grados y mínimas suaves de 17 a 19 grados. Será, según los expertos, el momento álgido de este episodio de clima benigno que tradicionalmente marca el final del verano.

Lluvia a partir del lunes

A partir del lunes 29, sin embargo, la situación cambiará de forma notable. Se prevé un aumento de la nubosidad y la llegada de precipitaciones, que alcanzarán una probabilidad del 55% por la mañana y del 60% por la tarde. Las lluvias se intensificarán el martes y miércoles, con un 80% de probabilidad, acompañadas de tormentas.

Las temperaturas se mantendrán en valores similares, con máximas en torno a los 27 grados, pero con una mayor sensación de inestabilidad atmosférica. El viento soplará principalmente del sur y del este, con rachas de hasta 20 km/h.

El índice ultravioleta oscilará entre 5 y 6, por lo que se recomienda mantener medidas de protección solar, especialmente durante las horas centrales del día, incluso en jornadas parcialmente nubosas.

El veranillo de San Miguel ofrecerá, así, un fin de semana ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ibiza antes de la llegada de la inestabilidad propia del inicio del otoño.

Temperaturas mínimas

Las noches siguen siendo más frescas que la semana anterior, con mínimas de hasta 9 grados en Sant Joan. En el resto de municipios de la isla se ha mantenido en torno a los 11 y 14 grados. En Formentera, sin embargo, se han registrado 18 grados, el doble que en Sant Joan.

Las máximas se mantuvieron en la jornada del jueves entre los 27 grados de Ibiza y Formentera y los 25 grados de Sant Antoni.