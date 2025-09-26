Los superdeportivos del rally Gumball 3000 hacen vibrar el puerto de Ibiza

Ibiza se ha convertido este viernes por tercera vez en la meta oficial del rally Gumball 3000. El puerto de Vila ha acogido el espectacular desembarco de más de un centenar de superdeportivos de lujo de las marcas y modelos más exclusivos.

La ciudad se ha transformado en un festival gratuito y abierto al público, con música en vivo y los cien supercoches del rally. La 26ª edición del Gumball 3000 ha recorrido cerca de 5.000 kilómetros en siete días, con salida en Estambul y final en la isla pitiusa.

A lo largo del trayecto, los coches, conducidos por influencers, estrellas de la música, deportistas y empresarios de más de 40 países, han atravesado ocho países antes de cruzar la meta en Ibiza.