Joves al carrer llega a Sant Carles con actividades para todas las edades

Sant Carles acogerá mañana sábado, 27 de septiembre, la cuarta jornada del programa 'Joves al Carrer', una iniciativa pensada para jóvenes de entre 11 y 18 años que ofrece ocio gratuito y al aire libre. El evento se celebrará en horario de 18:30 a 21:30 horas y será la penúltima cita de esta sexta edición.

Entre las actividades más esperadas destaca el regreso del toro mecánico, una de las novedades más aplaudidas de este año. Los participantes también podrán disfrutar de espectáculos de circo, varios hinchables, una canasta de baloncesto gigante y la divertida carrera de churros hinchables, que promete risas y emoción.

Además de los juegos, los talleres creativos tendrán un papel protagonista. Los jóvenes podrán pintar en lienzos en miniatura, experimentar con estampación de materiales reciclados, o elaborar sus propias bolsitas de tela aromatizadas con lavanda. Estas propuestas buscan fomentar la creatividad y la participación activa de los asistentes.

Joves al carrer en Puig d'En Valls / A.S.E.

Actividades más destacadas

Como en cada jornada, no faltarán las actividades fijas de 'Joves al Carrer', como el taller de estampación textil, que permite personalizar riñoneras, camisetas o gorras, la música en directo del DJ Magno, y una zona de estética con peinados con abalorios, trenzas y tatuajes temporales.

Con esta cita en Sant Carles, el programa encara su recta final, reafirmándose como un espacio de encuentro, convivencia y diversión para la juventud de la isla.