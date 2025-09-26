Una fiesta en Ibiza, origen del romance de Sacha Baron Cohen con una actriz de OnlyFans

El actor británico Sacha Baron Cohen, de 53 años, parece haber pasado página tras su mediático divorcio de la actriz australiana Isla Fisher, con quien estuvo casado 14 años y tuvo tres hijos. Según varios medios británicos, el creador de 'Borat' mantiene ahora un romance con la modelo estadounidense Hannah Palmer, de 27 años, a quien conoció durante la fiesta de cumpleaños que el director Taika Waititi celebró el pasado mes de agosto en Ibiza.

El exclusivo evento, organizado por Waititi y su esposa, la cantante Rita Ora, reunió en una villa de la isla a un grupo de estrellas internacionales como Kate Moss, Matt Damon, Sebastian Stan o Natasha Lyonne. Entre los invitados también se encontraban Sacha y Hannah, que habrían sido presentados, según la prensa británica, durante la cena formal antes de continuar la fiesta en la discoteca privada del complejo.

Cena y limusina

Desde entonces, la pareja ha sido vista en varias ocasiones en Los Ángeles. Según The Sun, "ambos cenaron juntos en un restaurante de moda y, aunque salieron por separado, acabaron subiendo a la misma limusina Cadillac Escalade".

Hannah Palmer, conocida por su presencia en plataformas como OnlyFans y por sus redes sociales, acumula más de 2,2 millones de seguidores en Instagram y medio millón en TikTok. Sus publicaciones, en las que muestra viajes a destinos de lujo como Hawái, México o Saint Tropez, le han dado gran popularidad, además de amistades con figuras como la DJ y modelo Chantel Jeffries o el influencer Vas J Morgan.