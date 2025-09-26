Los piratas desembarcan en la XIV Fira Marinera de Sant Antoni

Sant Antoni respira este fin de semana un ambiente diferente. Tras los meses de verano con masas de turistas como protagonistas de la calle, los vecinos dan la bienvenida al otoño con otro tipo de alboroto, el de la XIV Fira Marinera, que se celebra hasta el domingo.

La ambientación medieval, con banderas piratas, espectáculos con fuego, pasacalles, animación, gastronomía, música y su tradicional mercadillo son los protagonistas de esta edición de la feria, que recupera el aclamado espectáculo de ‘El dragón’.

Una feria de menos a más

En la mañana del viernes comienza una nueva jornada de una feria que promete ir de menos a más. Los comerciantes del mercado todavía están tranquilos, pero no están preocupados. Saben que a partir de la tarde y el fin de semana el ambiente se anima. Lo cuenta Yolanda, dependienta en el puesto de Destilerías Ibiza, donde turistas y vecinos curiosean sus hierbas ibicencas, cafés caleta y diversos tipos de sales de Ibiza. «Por la tarde se animará y el fin de semana esperamos el mogollón», comenta. Sus expectativas para este año, aún así, son contenidas. «Me conformo con que vaya igual que el año pasado. Este verano parece que ha bajado todo un poco en general», explica.

Coincide con ella Rosario, vendedora de un puesto de joyas que lleva diez años trabajando en la Fira Marinera y sabe, por experiencia, que «lo bueno viene el fin de semana». Considera que, además de la clientela turística, «la gente local suele comprar mucho».

En el mercado, vecinos familiarizados con la feria y turistas sorprendidos pasean entre los puestos. Los hay desde artesanales con senallons y espardenyes, hasta joyas, juguetes de madera, quesos y embutidos, ropa y, por supuesto, comida y bebida.

«No puedo dejar de mirar todo», comenta una vecina entre risas mientras queda rezagada de su grupo de amigas.

Muchos de los turistas, de los últimos de la temporada también se interesan por los productos. Pancho, vendedor en un puesto de fuets de sabores de todo tipo, como curry, tomate seco o de hierbas ibicencas, acaba de vender un par de ellos a una familia alemana. Este albaceteño es el primer año que acude a la Fira Marinera, por lo que explica, «no tiene con qué comparar», pero está contento de que la gente por ahora esté respondiendo. «A los turistas les llama la atención, lo prueban y terminan comprando», explica. Por su parte, un vecino de Sant Antoni que también curiosea el puesto de Pancho opina que «este año hay muchos puestos de embutidos y quesos».

Para los vendedores del puesto de ‘El tío Antonio’, también de embutidos, los turistas no son tan buenos clientes como opina Pancho. «Llevamos años viniendo a Ibiza y los mejores clientes son la gente más mayor y los que nos visitan el fin de semana. Ahora hay mucho postureo», concluyen.

Música y animación

De entre los puestos, se escucha música de tambores y gaitas. Ataviados con prendas de pirata en la época medieval, músicos pasean por la calle tocando sus instrumentos hasta llegar a la zona infantil. Allí, un grupo de colegiales de entre cuatro y cinco años se anima a bailar y saltar al son de la música, contagiando de alegría al resto de asistentes y convirtiéndose en los protagonistas de la feria. A un poco más de distancia, se anima también un pequeño turista inglés, agarrado del carrito de bebé y de la mano de su madre.

Entre el jolgorio, aparecen otros personajes de la animación. Un pirata se pasea entre los puestos del mercado para hacer bromas entre los asistentes. Otros desfilan con una batucada que alegra tanto a vecinos como turistas.

Por delante queda un fin de semana de animación que promete conquistar a todos los visitantes. Con el mercado como eje neurálgico de la Fira Marinera, la música, animación y espectáculo serán los protagonistas durante todo el fin de semana. Sin dejar de lado la cita gastronómica en los diferentes puestos de comida de la feria.