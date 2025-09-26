Pillados al llegar conduciendo al examen del carnet de conducir

La Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico ha investigado en lo que va de año en Baleares a un total 350 conductores sin carné, entre ellos casos de gente que, incluso, acude al examen para recuperar el permiso a los mandos de un vehículo.

Entre todos los investigados, se encuentran personas que nunca habían obtenido permiso de conducir, así como conductores que habían perdido todos los puntos o que tenían el permiso retirado por decisión judicial.

La gran mayoría de los casos fueron detectados en controles preventivos de alcoholemia y drogas, así como en otras inspecciones.

En algunos supuestos, se investigó a personas que fueron sorprendidas cuando llegaban conduciendo a los exámenes para recuperar su permiso de conducir.

La Guardia Civil recuerda que conducir sin permiso es un delito contra la seguridad vial, con consecuencias penales que pueden incluir penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Desde el sector de Tráfico de la Guardia Civil de Baleares se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana a la hora de cumplir con la normativa establecida en seguridad vial y en el compromiso de la Guardia Civil con una movilidad segura.