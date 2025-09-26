Operación policial en Ibiza: cae una organización criminal dedicada al tráfico de drogas

Varias unidades de la Guardia Civil de Ibiza llevan a cabo este viernes una operación contra una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y delitos contra el patrimonio en un bloque de viviendas de la calle General Balanzat, en el centro de la localidad de Sant Antoni.

Según ha informado la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) del instituto armado, a lo largo de la mañana se han llevado a cabo dos registros en sendas viviendas.

Vecinos alarmados

La operación, que ha alarmado a los vecinos de la zona que han sido testigos del despliegue policial, está capitaneada por el equipo Roca de la Guardia Civil. Además, participan guardias del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) desplazados a Ibiza para la temporada turística y otras unidades del cuerpo en la isla.

A la organización criminal investigada se le atribuyen, además de a un delito de tráfico de drogas, otras acciones ilegales como varios robos.

Está previsto que los registros continúen durante toda la jornada del viernes y que las detenciones puedan alcanzar la decena.