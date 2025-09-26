Empiezan las obras del nuevo parque infantil de la plaza de la iglesia de Jesús

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha iniciado las obras para la construcción del nuevo parque infantil en la plaza de la iglesia de Jesús, "un proyecto que transformará un espacio actualmente infrautilizado en un lugar de encuentro, juego y actividad física para las familias de la parroquia", destacan desde el Ayuntamiento. Tras el proceso de licitación, las obras se han adjudicado a la empresa Hermanos Parrot por un importe final de 179.433 euros (IVA incluido). La ejecución del proyecto tendrá una duración estimada de tres meses.

"El nuevo parque infantil contará con una variada oferta de juegos de última generación, así como con equipos de calistenia que fomentarán la actividad física de niños y jóvenes. Además, se instalará un pavimento seguro y accesible, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y mejorar la inclusión de todos los usuarios", explica el Consistorio.

El Ayuntamiento señala que el diseño ha sido concebido para integrarse de forma armónica con el entorno de la plaza, revitalizando su estética y creando un espacio más atractivo y acogedor.