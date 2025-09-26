Miriam Astrud, la arqueóloga que dejó su legado en Puig des Molins

En una época en la que las mujeres todavía tenían que pedir permiso para todo, Miriam Astrud fue una mujer emblemática. Pionera en su campo de estudio, se atrevió también a viajar sola en una época en la que no era habitual. La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (AAMAEF), en colaboración con el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF), ha recordado este miércoles a esta investigadora en su ciclo de conferencias ‘Personas de nuestra historia’.

Cuando Miriam Astrud (Burdeos, 1904) visita España por primera vez en 1930, los estudios arqueológicos sobre los púnicos eran aún muy escasos. “En aquella época se conocían algunos yacimientos, pero fue Astrud quien comenzó a estudiarlos en profundidad”, explica Jordi H. Fernández, presidente de la AAMAEF.

Instalada en Madrid, Astrud contacta con Louis Siret, descubridor del yacimiento de Villaricos, en Almería .“Astrud estuvo allí estudiando el yacimiento, estaba interesada sobre todo en los huevos de avestruz, y publicó un reconocido estudio sobre Villaricos”, comenta Fernández. La arqueóloga recorrió en esta etapa los yacimientos púnicos de España, además de visitar todos los museos arqueológicos que cuentan con elementos púnicos, entre ellos el Museo de Puig des Molins.

Tras esta primera etapa en España, la pista de Astrud se diluye un poco. “Se conoce que viajó mucho. Estuvo en Túnez y Argelia, donde trabajó en una necrópolis púnica, y recorrió el Mediterráneo. Pero en los años cuarenta, con la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana de Francia, le perdemos la pista”, lamenta Fernández.

Ya en los años cincuenta, la arqueóloga vuelve a España. En 1952 regresa a Eivissa para terminar los trabajos iniciados en su anterior etapa en la isla. Colaboró, junto con el entonces director del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, José María Mañá, excavando en las zonas de Illa Plana, en el yacimiento de Callarga en San Matuo y en la necrópolis de Puig des Molins, donde siguió trabajando y recopiando información para sus siguientes publicaciones.

Astrud es referente, especialmente, en sus trabajos con los huevos de avestruz. «No hay nadie hoy en día que haya estudiado los huevos de avestruz púnicos y no cite a Miriam Astrud», explica el presidente de la AAMAEF, quien añade que también es notable su influencia en los estudios sobre los escarabeos y los moldes y relieves en terracota.

Astrud y Mañá

Ambos arqueólogos establecieron una relación profesional muy fructífera, dando resultados a proyectos e investigaciones cuya influencia sigue muy presente. Entre ellos, delimitar el espacio que debía ocupar la necrópolis de Ibiza. “Era uno de los grandes proyectos que tenía. Estamos hablando de los años cincuenta, en aquella época las casas que se estaban construyendo cerca de la necrópolis cada vez avanzaban más y era necesario excavar todo aquello antes de que ocuparan el espacio de la necrópolis”, aclara Fernández.

Otro importante proyecto en el que estuvo involucrada fue el intento de crear una carta arqueológica de Ibiza. “Astrud llegó a solicitar incluso permisos aéreos para hacer estos trabajos, pero inexplicablemente no volvió a la isla”, lamenta. Su última visita en Ibiza se produce en 1956 y aquí, de nuevo, Fernández explica que se da otro blanco temporal en su biografía.

Tragedia en Petra

No es hasta 1963 que Fernández ubica de nuevo a Astrud. Es en Beirut, en un viaje a la Tierra Santa con un grupo de profesionales de diversas confesiones. Lideraba la expedición un sacerdote de Notre Dame. Tras este viaje, se dirigen también a Jordania para visitar Petra, donde les sorprende una riada mientras se dirigían por el angosto valle hacia esta ciudad antigua. Fallecieron 23 personas, entre ellas Astrud.

“Astrud dejó una gran impronta como investigadora”, declara Fernández, quién concluye que “es un personaje emblemático del que lamentablemente todavía nos falta mucha información, pero que tengo la esperanza de que encontremos algún día”.