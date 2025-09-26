Carolina Escandell, consellera de Bienestar Social en Ibiza, a Vox: "Los menores tutelados llevan una vida normal y muchos trabajan"

"Me pide una descripción del día a día de estos menores. Pues como el de cualquier otro niño normal y corriente, porque de eso va la protección de los menores, de que puedan llevar una vida normal en un contexto que normalmente no lo es". Así ha explicado en el pleno insular la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, ante las preguntas de Vox sobre la adjudicación a la Fundación SAMU del servicio público de acogida residencial destinado a menores de edad en situación de tutela, cómo es la vida de los menores migrantes. El conseller de dicha formación, Jaime Díaz de Entresotos, ha interpelado a Escandell pidiendo información sobre la rutina de los niños extranjeros no acompañados y el personal que está con ellos.

"Se levantan, se asean, desayunan, van al colegio si están escolarizados y van a sus procesos de integración, formativos o de alfabetización si así lo necesitan. Comen al mediodía, por la tarde hacen sus deberes, su vida normal o sus actividades extraescolares. Como cualquier niño", ha recalcado antes de añadir: "Estos centros no son cerrados, los centros de protección son eso, centros de protección. No son cárceles ni centros de reforma. Por eso el objetivo es que lleven una vida normal. Precisamente para eso tiene que haber un personal que esté tutelando".

De hecho, Escandell ha detallado que una parte de quienes ya han cumplido los 16 están trabajando. "Los que están en edad de escolarización obligatoria están escolarizados en diversos centros, y si son mayores de 16, hay diferentes casos, en función de las necesidades de cada uno. Algunos pueden entrar en programas de alfabetización, o en programas de Formación Profesional, y de hecho hay muchos que están trabajando". La distribución de estos niños y adolescentes, ha proseguido la consellera, se realiza "bajo criterios estrictamente técnicos": "Los menores que van a estos centros han hecho un proceso de adaptación y muestran una buena evolución".

Escandell ha hecho hincapié en que el funcionamiento de los centros se basa en criterios meramente técnicos: "No hay inventos ni conveniencias, es criterio técnico, legal, jurídico. Todo lo que se hace en materia de protección de menores está altamente regulado, estructurado y definido, y como tal, se respeta. Estamos cumpliendo la ley. Hay una ley del menor, unos reglamentos de autorización de centros, leyes de privacidad y de protección al honor y a la infancia y a la protección de datos".

El personal nocturno de estos centros "no es de pernocta", es decir, que permanece despierto en el centro correspondiente durante toda la noche, para garantizar que hay "una normalidad nocturna y que se cumplan los horarios y las condiciones normales en las que tiene que estar cualquier niño por la noche".

PSOE y Unidas Podemos abandonan el pleno

El conseller de Vox ha leído fragmentos del artículo 35 de la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España que indican que "el Gobierno promoverá acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados", y que las autonomías "podrán establecer acuerdos con los países de origen" para "asegurar la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las comunidades autónomas de la situación de los mismos".

"Es decir, no significa que las autonomías de repente digan que no quieren saber nada del menor, sino que se coordinarán con esos países", ha proseguido Díaz de Entresotos antes de asegurar que en la Península "están fracasando la mayor parte de los lugares en los que hay menores de edad no acompañados". "Ojalá que estas casitas pequeñas con ocho chicos den una respuesta positiva y no nos lleven a situaciones como las que han ocurrido en la Península de gente descontrolada, atracos a mayores, violaciones...", ha dicho, lo que ha provocado que los consellers del PSOE y Unidas Podemos hayan abandonado el pleno en señal de protesta. "Es discurso de odio y Vicent Marí no lo ha parado", ha denunciado el PSOE en un comunicado.

Escandell, del PP, también ha respondido a dichas declaraciones: "Por favor, no hagan alarmismo sobre la ciudadanía ibicenca, porque al final las comunidades pequeñas después crean inestabilidad y falsa rumorología que puede acabar afectando a la seguridad ciudadana. Estamos en continuo contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los centros".

En referencia a la crisis migratoria, Escandell ha respondido a Vox: "Pregunten al Gobierno de España qué está haciendo para frenar las mafias y controlar las fronteras y qué actuaciones están realizando en origen con los países emisores, como ya se ha hecho con Mauritania y Marruecos".