Estos son los horarios de las actuaciones del Sonorama en Ibiza
Serán dos jornadas de actuaciones con grupos y artistas invitados para esta quinta edición
Sonorama llega a Ibiza el próximo 3 y 4 de octubre, con distintas actuaciones a lo largo del fin de semana.
El primer día del festival los asistentes podrán disfrutar de una sesión del podcast 'El sentido de la birra', en la sala Cinerama del Hotel Grand Paradiso, a las 17 horas. En el auditorio de Caló de s'Oli se iniciarán las actuaciones, con un primer concierto a las 18 horas de Dani Leiva, seguido de Ana González, Ona Mafalda, Marcelo Criminal, Billy Flamingos y Ani Queen. Cada concierto tendrá una duración de una hora.
El segundo día
Para la segunda jornada del festival, en el mismo auditorio que el día anterior, están previstas las actuaciones de Ricardo Moya (13 horas), Stone Corners (14 horas), Gara Durán (15 horas) y Denisdenis (16 horas).
A partir de las 16.30 horas, se abrirán las puertas del escenario Venice Bay con la actuación de Morning Drivers a las 17 horas, Hinds en acústico a las 18 horas, Santero y los muchachos a las 19.10 horas, Travis Birds a las 20.30 horas y concluirán la cita con Carlos Ares a las 22 horas. Entre conciertos, Chinches Dj's se encargará de amenizar la velada.
