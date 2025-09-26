Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redacción Ibiza

La situación descrita por los sindicatos en las residencias de Eivissa y la advertencia de que si no mejoran las condiciones laborales y salariales, los trabajadores irán a la huelga. Según aseguran las centrales sindicales, las tres residencias están en una situación «crítica» por falta de personal, lo que repercute en la calidad del servicio y también en la salud laboral.

El nada concluyente resultado del proceso participativo del Consell de Eivissa para decidir si se construye una incineradora en Eivissa o se mandan los residuos a Mallorca para que sean incinerados allí. El resultado de la consulta, que se ha llevado a cabo tanto entre asociaciones o comunidades implicadas y una encuesta ciudadana, ha sido un empate técnico y no es determinante.

La absoluta desconfianza que ofrecen las pulseras para controlar que los maltratadores no se acerquen a sus víctimas. La Policía Nacional de Eivissa ha reconocido que en la isla son prácticamente inservibles por las cortas distancias y por la cantidad de fallos que tienen. Mientras, desde la asociación de Dones Progressistes han mostrado su inquietud y preocupación por este mal funcionamiento.

