Una litera en el pasillo, así se aprovecha el espacio de una vivienda en Ibiza

En un espacio reducido y limitado como una isla, hay que aprovechar al máximo los metros cuadrados de una vivienda, un bien cada vez más de lujo. En un piso a la venta en Ibiza en el portal inmobiliario Idealista, llama la atención que haya una litera instalada en el recibidor.

La estructura de madera se encuentra en la entrada, justo entre el salón y el único dormitorio de la propiedad, que, a pesar de tener 59 metros cuadrados, sólo tiene una habitación. El piso, que se vende por 298.000 euros, se encuentra en Cala Llenya y, a juzgar por los candados de los armarios, puede que haya sido un piso en el que se alquilaban habitaciones, porque sólo hay una, pero sí camas, dos, en concreto. Normalmente, nadie pone candados en una casa familiar. También puede haber sido un recurso para acoger a las visitas.

Vista de la litera desde la entrada de la casa. / idealista

La litera está separada del salón por una cortina, que divide ambos espacios y crea una zona delimitada que simula un dormitorio. Un par de muebles zapateros separan la litera de la puerta de entrada.

El apartamento está situado a un corto paseo de distancia de la playa de Cala Llenya. El piso cuenta con un salón-comedor que se integra a una cocina. La habitación doble está equipada con armario empotrado.

Una cortina separa la litera del salón. / idealista

Tiene una terraza exterior privada de 18 metros cuadrados con vistas al mar. Además, en el precio se incluye una plaza de aparcamiento exterior dentro de la urbanización. La urbanización residencial ofrece 'parking' y amplias zonas ajardinadas.

El precio del metro cuadrado es de 3.870 euros, muy por debajo de la media en Santa Eulària.