El pirata de la ITV de Ibiza llegó a bloquear 700 citas para estafar a los usuarios

La gestión del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Ibiza ha vuelto al pleno del Consell Insular este viernes. A raíz de una pregunta presentada por el PSOE, el vicepresidente y conseller de Movilidad y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha detallado las medidas que se están estudiando para evitar que vuelva a producirse fraude en las citas, después de conocerse que una persona que no está vinculada ni al Consell ni a la empresa concesionaria habría cobrado dinero fraudulentamente a usuarios en busca de turno, aprovechando el alto nivel de absentismo.

Juan ha afirmado que en algunos meses del año hay un 50% de ausencias por parte de los usuarios. "Esto es grave y perjudica enormemente la lista de espera y el servicio".

Se está valorando que para acceder a la ITV se tenga que pagar previamente la tasa correspondiente, así como "el establecimiento de un sistema de overbooking gestionado por Inteligencia Artificial" y de recordatorio de las citas ya asignadas.

Pagar por anticipado y perder el dinero si no se acude a la cita

Además, el Consell estudia "la modificación de la ordenanza en dos sentidos: por un lado, para hacer posible la unificación de las tasas, dado que ahora mismo es complicado cobrar previamente todas las que existen, y también para posibilitar que se pierda la tasa si la persona no se presenta en el turno correspondiente".

Desde el equipo de gobierno indican que "hace menos de un año se presentó una denuncia ante la Guardia Civil por irregularidades de ese señor". "Me consta que los jefes de servicio y sección están en conversaciones con la Policía Nacional, por ser ésta competente en la demarcación de Vila, analizando los hechos para evaluar si son punibles desde el punto de vista penal. Actualmente, se están diseñando sistemas para evitar que estas situaciones puedan repetirse", en palabras del vicepresidente. El Consell calcula que esta persona "bloqueó unas 700 citas".

Los socialistas han criticado que el Consell "sigue sin tener un terreno para hacer la segunda ITV fija, una promesa que realizaron en 2019".