La gastronomía de Ibiza viaja a un festival de Denia y al San Sebastian Gastronomika
El chef Liván Valdés, del restaurante El Corsario, será el encargado de representar a la isla en dos escenarios del festival
La gastronomía ibicenca estará presente este fin de semana en el D*na Festival Gastronòmic de Dénia, uno de los encuentros culinarios más relevantes del Mediterráneo. El Ayuntamiento de Ibiza y Fomento de Turismo de la isla, a través del club de producto Eating in Ibiza, participan en esta octava edición en la que Ibiza ha sido reconocida como ciudad invitada.
El chef Liván Valdés, del restaurante El Corsario, será el encargado de representar a la isla en dos escenarios del festival. En el primero, ofrecerá un taller de cocina en vivo para acercar al público la riqueza del producto local, con el calamar de Ibiza como protagonista. En el segundo, dedicado a ponencias y showcookings, presentará una propuesta creativa basada en el pollo payés, fusionando tradición y vanguardia.
"Proyección internacional" de la gastronomía de Ibiza
"La presencia de Ibiza en este evento supone una oportunidad de proyección internacional, ya que Denia cuenta con el reconocimiento de Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco, lo que convierte al festival en un escaparate de primer nivel para destinos gastronómicos", explica una nota de Eating in Ibiza.
Esta acción se enmarca en el calendario anual de Eating in Ibiza, que continuará con su plan de promoción en el último cuatrimestre del año. Entre las próximas citas destaca San Sebastian Gastronomika, donde la isla estará representada por el chef Óscar Molina (La Gaia) y el equipo de coctelería formado por Biel Ramon Marí y Xicu Mateu Planells, que mostrarán la creatividad y autenticidad de la cocina y la coctelería ibicenca.
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Alarma por un incendio en un solar con barcos en Cala de Bou
- Michaela Rose, el yate con 'jet' privado usado en declaraciones fiscales para deducir pérdidas en EEUU, llega a Ibiza
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- Más de cinco horas para extinguir el incendio en Cala de Bou que ha quemado tres hectáreas de terreno y cuatro barcos
- Crimen en 'Masterchef Celebrity' contra el postre emblemático de Ibiza
- El TSJB da la razón a Sant Joan y le ahorra una indemnización millonaria
- Fallece ahogado un turista holandés durante una excursión cerca de es Vedrà