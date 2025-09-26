La gastronomía de Ibiza viaja a un festival de Denia y al San Sebastian Gastronomika

La gastronomía ibicenca estará presente este fin de semana en el D*na Festival Gastronòmic de Dénia, uno de los encuentros culinarios más relevantes del Mediterráneo. El Ayuntamiento de Ibiza y Fomento de Turismo de la isla, a través del club de producto Eating in Ibiza, participan en esta octava edición en la que Ibiza ha sido reconocida como ciudad invitada.

El chef Liván Valdés, del restaurante El Corsario, será el encargado de representar a la isla en dos escenarios del festival. En el primero, ofrecerá un taller de cocina en vivo para acercar al público la riqueza del producto local, con el calamar de Ibiza como protagonista. En el segundo, dedicado a ponencias y showcookings, presentará una propuesta creativa basada en el pollo payés, fusionando tradición y vanguardia.

"Proyección internacional" de la gastronomía de Ibiza

"La presencia de Ibiza en este evento supone una oportunidad de proyección internacional, ya que Denia cuenta con el reconocimiento de Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco, lo que convierte al festival en un escaparate de primer nivel para destinos gastronómicos", explica una nota de Eating in Ibiza.

Esta acción se enmarca en el calendario anual de Eating in Ibiza, que continuará con su plan de promoción en el último cuatrimestre del año. Entre las próximas citas destaca San Sebastian Gastronomika, donde la isla estará representada por el chef Óscar Molina (La Gaia) y el equipo de coctelería formado por Biel Ramon Marí y Xicu Mateu Planells, que mostrarán la creatividad y autenticidad de la cocina y la coctelería ibicenca.