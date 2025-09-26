Ibiza abre una convocatoria de ayudas para proteger monumentos y bienes culturales en riesgo

El Consell de Ibiza ha abierto la convocatoria de ayudas 2025–2027 para la conservación, recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural (BIC) en situación de riesgo en la isla. La convocatoria tiene como objetivo fomentar la preservación del patrimonio histórico pitiuso y garantizar su disfrute público así como su transmisión a las futuras generaciones.

Las actuaciones que podrán recibir subvención van desde estudios histórico-arqueológicos y trabajos de restauración hasta obras destinadas a asegurar la estabilidad del bien, intervenciones de consolidación como blanqueamientos con cal o reposiciones de morteros originales, la eliminación de actuaciones inadecuadas en el pasado y la adecuación del entorno inmediato hasta cincuenta metros. También se incluyen proyectos de museización que faciliten la apertura al público en inmuebles tanto de titularidad pública como privada. Quedan expresamente excluidos los edificios de culto religioso y los inmuebles que se encuentren dentro de la zona BIC del conjunto histórico de Ibiza, según han detallado desde el Consell en un comunicado.

La dotación máxima de la convocatoria asciende a 500.000 euros, que se repartirán de manera plurianual con 150.000 euros en 2025, 75.000 en 2026 y 275.000 en 2027. Desde la institución insular han explicado que cada proyecto podrá optar a un máximo de 150.000 euros, aunque en ningún caso se financiará más del 95 % del presupuesto subvencionable. Además, las ayudas son compatibles con otras subvenciones para la misma finalidad siempre que no se supere el coste total de la actuación.

Podrán presentar solicitud tanto personas físicas como jurídicas, públicas —entre ellas los ayuntamientos— o privadas, sean o no propietarias del bien, si bien en el caso de que el solicitante no sea titular deberá contar con la autorización expresa de la propiedad según el modelo normalizado. Las intervenciones deberán ejecutarse entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de septiembre de 2027.

El plazo para presentar solicitudes es de 25 días hábiles, hasta el 30 de octubre de 2025. La tramitación puede realizarse a través de la sede electrónica del Consell d’Eivissa (seu.conselldeivissa.es).

Toda la información relativa a las bases reguladoras, los modelos de solicitud y la documentación necesaria puede consultarse íntegramente en la sede electrónica del Consell d’Eivissa y en el BOIB de 25 de septiembre de 2025.