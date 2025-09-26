Ana Gordillo, hoteleros de Sant Antoni: "El ruido de las obras en plena temporada molesta a los turistas"

La Asociación Hotelera de Sant Antoni y su bahía, con el fin del verano a la vuelta de la esquina, ha celebrado este viernes en el hotel Los Felices de Cala de Bou su asamblea anual. En ella, varios de los asociados se quejaron de los "efectos negativos que tienen las obras veraniegas en sus negocios", según reconoció la presidenta de la asociación, Ana Gordillo Costa.

Gordillo afirma, con gran seguridad, que "las obras en plena temporada turística dañan la buena imagen del pueblo y, además, el ruido molesta a los visitantes". "Esperamos que la situación vivida esta temporada haya sido algo puntual", indica, lanzando un dardo al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni y en referencia a las obras de la calle Vara de Rey, que han estado en marcha todo el verano.

Aunque la presidenta explicaque volverán a presentar sus preocupaciones al Ayuntamiento de Sant Antoni, no especifica qué soluciones tienen en mente ni cuándo tienen prevista una reunión. Sin embargo, tiene claro su deseo: "Que se cuide mejor la imagen de la zona, al ser un aspecto muy importante en cualquier destino turístico, y que además atiendan [en referencia al Consistorio] nuestras preocupaciones".

"No nos ha afectado la Zona de Protección Acústica"

Uno de los temas más candentes en el municipio son las recientes protestas de la Asociación de Empresarios Noches de Ibiza (AEON), que ha pedido al Ayuntamiento de Sant Antoni la derogación de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) en el West End. El presidente de la asociación, Juan Pantaleoni, hizo «un balance muy preocupante de la temporada turística» y aseguró que «la limitación horaria está hundiendo a los negocios de la zona, al ser una imposición injusta, insostenible y dañina».

Sin embargo, esta circunstancia no afecta a los negocios hoteleros que representa Gordillo: «Hemos leído en prensa que sectores como el de la restauración han protestado, pero a nosotros no nos ha afectado».

Gordillo señala que «los datos de la ocupación hotelera en Sant Antoni y en la bahía este 2025 son similares a los del año pasado». Aun así, admite algunas variaciones: «Las cifras de este julio y agosto han sido algo mejores que las de 2024, aunque mayo fue un poco peor que el anterior».

"La primera quincena ha ido bastante bien"

Todavía falta por conocer los resultados de septiembre, aunque Gordillo considera que «la primera quincena del mes ha ido bastante bien". "Ya veremos qué ocurre en la segunda y si se repite lo sucedido en mayo», continúa.

La presidenta prevé que la ocupación hotelera en septiembre no diferirá demasiado de la registrada en mayo de 2025: «Quizá ahora sea apenas un 3% inferior respecto a mayo; sin embargo, gracias a las buenas cifras de la primera quincena, la diferencia podría reducirse todavía más».

Los asistentes atienden a las valoraciones durante la asamblea / Juan A. Riera

Cabe recordar que las plazas ocupadas en Sant Antoni y en la bahía en agosto superaron el 93% durante todo el mes, según datos de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif). Este porcentaje convierte a la zona, además, en la de mayor ocupación turística de las Pitiusas en agosto, con un incremento de 1,12 puntos respecto al año anterior. El aumento se concentró en la primera quincena, aunque también se mantuvo en la segunda.

Aunque las cifras en Sant Antoni y su bahía «son las mejores de toda Ibiza en agosto», según destaca Gordillo, conviene tener en cuenta lo sucedido en mayo, cuando, con un 66,75%, fue la zona de la isla con peor porcentaje de camas ocupadas. En mejor posición se situaron Santa Eulària (71,71%), la zona norte de Ibiza (74,34%) y Vila (75,55%). Además, en ese mes Sant Antoni experimentó un descenso del 4,1% en comparación con el año anterior.