A esta hora podrás ver en el puerto de Ibiza los supercoches de la Gumball 2025

Por tercera vez, Ibiza se convierte en la meta oficial del rally Gumball 3000. Esta tarde, el puerto de Ibiza (carrer de les Andanes) acoge el espectacular desembarco de más de un centenar de superdeportivos de lujo.

Desde las 19 horas, la ciudad se transformará en un festival gratuito y abierto al público, con música en vivo, celebridades internacionales y los 100 supercoches del rally. Todos los vehículos, según apuntan desde la organización, llegan a la vez, y desembarcan del ferri que llega esta tarde desde Denia.

Recorrido que harán los supercoches. / DI

La 26ª edición del Gumball 3000 ha recorrido cerca de 5.000 kilómetros en siete días, con salida en Estambul y final en la isla pitiusa. A lo largo del trayecto, los coches, conducidos por influencers, estrellas de la música, deportistas y empresarios de más de 40 países, atraviesan ocho naciones antes de cruzar la meta en Ibiza.

El evento, impulsado por el británico Maximillion Cooper, arrancó el 20 de septiembre en Estambul con una exhibición pública de los vehículos y comenzó oficialmente al día siguiente. A partir de ahí, los supercoches han pasado por Bucarest, Belgrado, Florencia y Niza, donde se celebró la gala benéfica de la Fundación Gumball 3000, que el año pasado recaudó más de 1,2 millones de euros.

En ediciones anteriores han participado personalidades como IShowSpeed, Vikkstar, DDE, Ken Griffey Jr o Jimmy Graham.

Tercera visita a Ibiza de Gumball 3000

El rally Gumball 3000 ha visitado la isla en dos ocasiones anteriormente: en 2014 y en 2019. En la primera vez, durante su decimosexta edición, participó David Hasselhoff. El conocido actor de 'El coche fantástico' y 'Los vigilantes de la playa' no llegó a pisar la isla, sin embargo, ya que se quedó en Londres.

Centenares de personas se congregaron en los muelles de Sant Antoni y de Vila para ver desembarcar los superdeportivos. De los 125 participantes que comenzaron esta prueba no competitiva en Miami el 4 de junio, solamente 25 exhibieron sus coches en la isla.

Multas por velocidad y un detenido

La Guardia Civil de Tráfico puso en esa edición más de cien multas por exceso de velocidad a conductores de vehículos de alta gama y gran cilindrada que participaron en el Gumball 3000 a su paso por la Comunidad Valenciana antes de embarcar rumbo a Ibiza. La Guardia Civil detuvo en Castellón a un hombre que circulaba a 227 kilómetros por hora en un tramo con limitación de 120 en la AP-7. El arrestado era un sueco de 29 años, que participaba en la carrera. Otro de los participantes fue denunciado por conducción temeraria al efectuar varios adelantamientos por la derecha y utilizar incluso el carril de aceleración.

El diseñador británico y cofundador del rally Gumball 3000 contrajo matrimonio en Ibiza en 2014 con la rapera estadounidense Eve aprovechando su estancia en la isla con motivo de la carrera. La ceremonia tuvo lugar en Blue Marlin, en es Jondal, donde se instaló una capilla blanca con flores blancas y rosas entrelazadas.

En 2019, ejemplares de Ferrari, Lamborghini, McLaren y Rolls Royce desembarcaron nuevamente en la isla con motivo del legendario evento automovilístico de coches de alta potencia que se llevó a cabo en esa edición alrededor del Mediterráneo y que finalizó su recorrido después de 5.000 kilómetros, de Mykonos a Ibiza.