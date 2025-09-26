Tres rapaces recuperadas vuelven a volar libres en Ibiza

Dos halcones peregrinos y un cernícalo, recuperados en el centro del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (Cofib) vuelven a volar libres desde la mañana de este viernes por los cielos de Ibiza. Las aves se han devuelto a la naturaleza en un acto simbólico que ha reunido a autoridades y vecinos en el municipio de Sant Antoni.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, el alcalde Marcos Serra y el director insular de Cultura, Miquel Costa, han acompañado la suelta de las aves, que se han convertido en protagonistas de una jornada dedicada a recordar la importancia de cuidar el entorno. Simonet ha agradecido la “colaboración imprescindible de la ciudadanía”, primera en dar la voz de alarma cuando un animal está herido o en peligro, y ha elogiado el trabajo de los profesionales del Cofib, responsables de devolver a la vida silvestre a estas especies protegidas.

Fracturas y traumatismos por un helicóptero

Las tres rapaces habían llegado al centro en situaciones muy diferentes: un ejemplar con una fractura, otro con un traumatismo severo provocado por el rechazo de un helicóptero mientras que un tercero había nacido en instalaciones aeroportuarias. Tras meses de cuidados de biólogos y veterinarios, este viernes recuperaron la libertad, con un anillo identificador en sus patas para poder seguir su adaptación al medio natural.

Uno de los halcones, antes de la liberación / caib

El conseller ha subrayado el papel clave que estas aves desempeñan en el equilibrio de los ecosistemas, regulando poblaciones de presas como los tórtoles o palomas torcaces, que causan daños en la agricultura de la isla. Ha recordado, además, que en febrero se reunió con cazadores y agricultores de Ibiza para abordar precisamente este problema y que una de las soluciones consensuadas fue reforzar la presencia de depredadores naturales. “Su vuelo es también un indicador de la buena salud de nuestro territorio”, ha recalcado Simonet.

Cuatro halcones atendidos en Ibiza

Las cifras avalan el esfuerzo de recuperación: en lo que va de año, el Cofib ha atendido once ejemplares de halcón peregrino —seis en Mallorca, cuatro en Ibiza y uno en Menorca— y más de doscientos cernícalos. Todas son especies bajo régimen de protección especial según la normativa estatal y europea, lo que garantiza su preservación por su valor científico, ecológico y cultural.

Este viernes, sin embargo, los números se transformaron en algo más sencillo y emotivo: tres aves alzando el vuelo y dejando atrás sus heridas.