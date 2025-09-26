El Gobierno central se abre a que alquileres de más de 900 euros puedan recibir ayudas en Baleares

El Gobierno central se muestra abierto a que las personas con alquileres de más de 900 euros puedan optar a próximas ayudas vinculadas al arrendamiento en Baleares. Así viene recogido en el borrador del Plan Estatal de Vivienda, según afirma el conseller del ramo en las islas, José Luis Mateo. "Hace apenas una semana se nos envió el primer borrador del plan estatal que nuestro director general ya pudo empezar a debatir ayer en Madrid y parece que el Ministerio de Vivienda se muestra abierto a ampliar y aumentar estas cantidades", expresa Mateo.

Cabe recordar que, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, pueden acogerse a estas ayudas viviendas con un alquiler de un precio máximo de hasta 900 euros mensuales, límite que se aplica con el actual Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

Ante esta situación, el conseller recalca que se trata "de un primer borrador", por lo que asegura que el Govern balear seguirá reclamando que se aumente el límite de 900 euros de manera inmediata para que puedan acceder el mayor número de ciudadanos posibles en las islas. "Es una de las reivindicaciones que hace este Govern desde principio de legislatura. Es imprescindible para alcanzar al máximo de ciudadanos de las islas ya que los límites actuales para vivienda y habitaciones no son suficientes. Este tiene que ser el camino, esperemos que sea posible", destaca Mateo.

Zona tensionada

En cuanto a la petición del Gobierno Central de que Baleares sea declarada zona tensionada, el Govern insiste en que no tiene pensado aplicar dicha medida al considerar que no está dando resultados allí donde se ha aplicado.

"Creemos que las medidas que se adoptan desde la ley estatal de vivienda no son las correctas y por eso no las aplicamos.Lo que ha reducido de forma considerable el Gobierno Central es la oferta y nosotros consideramos que lo que hay que hacer es aumentarla. Nosotros creemos que el camino va en dirección contraria a la de topar precios y establecer zonas tensionadas. No apostamos por la vía de la prohibición, sino la de la incentivación", destaca Mateo.

Mesa de la Vivienda

El Govern ha reunido esta mañana la Mesa autonómica de la Vivienda, formada por administraciones públicas, entidades sociales, empresariales y profesionales, para dar cuenta del desarrollo del plan de choque en materia de vivienda, ya consolidado y con el que se encuentran en planificación más de 5.000 viviendas de precios asequibles para ciudadanos residentes en las islas, y de las diferentes líneas de actuación en marcha.

Mateo ha presidido el encuentro, con una treintena de representantes de las administraciones públicas, colegios profesionales, asociaciones empresariales, entidades sociales y organizaciones sindicales que conforman la Mesa de la Vivienda, y ha expuesto los ejes de las políticas de vivienda, con las diferentes medidas legislativas y programas, «bajo un mismo objetivo: facilitar más vivienda asequible a ciudadanos residentes en las Illes».

"Ante el problema de la vivienda en Baleares, seguramente el mayor reto que tenemos como sociedad, este Govern ha apostado de manera decidida y valiente por generar más vivienda asequible, por diferentes vías: con dos nuevas leyes, para facilitar más vivienda y para agilizar la obtención de suelo, y con un refuerzo de los programas existentes, como la promoción pública, y la puesta en marcha de nuevos programas, siempre desde la perspectiva de aumentar la vivienda asequible que solo es para residentes", expresa el conseller.

Así, el Govern ha expuesto los diferentes ejes del plan de choque y el nuevo marco legal con el que se persigue el aumento de la oferta de vivienda asequible los próximos años, tanto con la Ley 3/2024, de 3 de mayo, aprobada a partir del Decreto ley de emergencia, como de la nueva Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos (PRE ) en las islas, y que también incorpora un procedimiento exprés para acelerar la promoción pública de viviendas.